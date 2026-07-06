Apel public către Primăria Soroca: o stradă din oraș să poarte numele baronului Artur Cerari

De către
OdN
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În ziua trecerii în neființă a baronului romilor din Republica Moldova, Artur Cerari, activistul rom Marin Alla a lansat în spațiul public un apel către autoritățile publice locale din Soroca, pentru ca strada pe care a locuit acesta să îi poarte numele. Inițiativa este prezentată ca un gest de recunoștință față de contribuția sa la viața comunității romilor și a municipiului Soroca.

Mesajul, distribuit pe rețelele de socializare, transmite un omagiu emoționant și solicită administrației locale să ia în considerare această propunere. „Mi-ai fost și vei rămâne cel mai bun Profesor al Omenii! Drum Lin! Îndem APL orașului Soroca să denumească strada adresei de domiciliu în cinstea domnului Baron Artur Cerari!”

Apelul vine după decesul lui Artur Cerari, survenit ieri, la vârsta de 65 de ani. Baron al romilor din Soroca, acesta a fost recunoscut drept unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai comunității rome din Republica Moldova, funcție pe care a preluat-o după moartea tatălui său, Mircea Cerari.

Apelul reflectă dorința unei părți a comunității de a păstra vie memoria celui care, timp de mai mulți ani, a reprezentat romii din Soroca și a fost asociat cu promovarea tradițiilor și identității etniei rome.


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OdN
OdN
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