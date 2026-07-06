Soroca bate pasul pe loc, din lipsă de interes rămânem încă un an fără monumentul victimelor represiunilor politice

Astăzi comemorăm 77 de ani de la deportările sovietice din noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 din Basarabia. Atunci peste 35 mii de conaționali de-ai noștri, dintre care aproape 12 mii de copii, au fost duși în Siberia fără nici o vină. De fapt, probabil, unica lor vină a fost doar că, fiind gospodari și intelectuali, erau împotriva ocupației sovietice. Nici județul Soroca nu a fost o excepție, iar cei denunțați ca “dușmani ai poporului” au fost duși în plină noapte spre gările feroviare din regiune.

De ani buni se vorbește în Soroca despre edificarea unui complex memorial ce ar aminti de acele file negre din istoria noastră. Dar deocamdată totul rămâne la capitolul promisiuni și tentative. Nici acest an nu este, cu regret, o excepție. Consiliul Raional Soroca a încercat să organizeze un concurs pentru selectarea sculptorului ce va realiza monumentul, dar fiindcă nu a fost interes nici din partea participanților, și se pare nici a autorităților raionale, totul a rămas doar la nivel de inițiativă. Motive invocate ar fi mai multe, de la cadrul legal la cel al lipsei de finanțare, cu toate că de fapt lipsa interesului rămâne cauza principală.

Consiliul raional a decis anterior edificarea monumentului de for public „În memoria victimelor represiunilor politice și deportărilor”, proiect venit la inițiativa Asociației obștești „Supraviețuitorii Represiunilor și Deportărilor”. Consilierii au aprobat și Regulamentul de organizare și desfășurarea a concursului de selectare a autorului monumentului de for public „În memoria victimelor represiunilor politice și deportărilor”.

Desigur că nu uităm că majoritatea din Consiliul Raional Soroca, sunt urmași politici ai celor care în numele Secerei și a Ciocanului dar și a Steluței roșii de pe Kremlin, iau deportat pe cei mai gospodari și mai mari intelectuali basarabeni. Aceștia așteptau ca urmașii celor deportați, torturați și uciși în Siberia sau pe drum, să-și facă monument pe contul lor.

Contribuția administrației se dorea a fi una simbolică, chiar dacă decenii la rând autoritățile locale și raionale, care au furat de la proprietarii deportați bunurile, le-au folosit imobilele ca sedii pentru instituțiile publice sau de partid. Abia după ce am sesizat opinia publică despre această abordarea cinică a conducerii Raionului Soroca, autoritățile au zis că vor rezolva problema din banii lor. Dar când?

Cu toate că Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca, afirma anii trecuți că vor identifica posibilitatea ca să-și „asume responsabilitatea totală pentru a construi acest monument, deoarece aceste persoane merită”, deocamdată totul este în așteptare.

Menționăm că prin 2016 se vorbea despre crearea unui memorial la intrarea în municipiul Soroca (intersecţia străzilor Independenţei şi cheiul Nistrului — n.a.), dar la fapte așa și nu s-a trecut.

Amintim că anterior Consiliul raional a elaborat și o schiță de proiect, unde se propunea ca acest complex memorial să fie alcătuit dintr-o piatră comemorativă din granit cu înălțimea de peste 2 metri, în spatele căreia va fi o cruce neagră din metal de două ori mai mare. În fața complexului era planificat un mic scuar, iar de acolo până la monumentul ridicat pe o movilă urmau să fie instalate șinele unei căi ferate. În etapa a doua, pe marginea șinelor se propunea să fie adăugate pietre pe care vor fi sculptate numele celor deportați din Soroca. Zona aleasă are și o încărcătură simbolică, fiind nu doar intrarea în oraș, dar și locul de unde se crede că mașinile cu deportați porneau spre gările feroviare.

La ședința din 19 mai 2016 decizia cu privire la edificarea monumentului Victimelor Represiunilor Politice, a fost ignorată de consilierii orășenești, aleșii locali i-au alocat cu tot cu procedura de vot “tocmai” 23 de secunde, iar rezultatul a fost previzibil — pentru au fost 6 consilieri, împotrivă — 4, 12 s-au abținut de la vot, iar unul nu a votat.

Ulterior, prin 2018 Consiliul Raional Soroca a luat decizia de a ridica un monument în amintirea deportaților în preajma Complexului Eroilor, lângă Palatul de Cultură. A fost făcută și schița acestuia, dar de atunci s-a tot bătut pasul pe loc.

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