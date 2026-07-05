Bani destinați copiilor, au ajuns în alt buzunar

O sesizare despre banii de buzunar ai unui copil aflat în plasament a scos la iveală probleme mai largi într-o Casă comunitară din raionul Florești: bani gestionați defectuos, donații care nu au ajuns la timp la beneficiari și nereguli privind administrarea unor tratamente. Cazul s-a încheiat în instanță cu o condamnare pentru delapidarea averii străine, săvârșită cu folosirea situației de serviciu.

Sentința a fost pronunțată la 1 iulie 2026 de Judecătoria Soroca, sediul Florești. Instanța a examinat cauza penală privind o fostă angajată a serviciului social, acuzată în baza art. 191 alin. (2) lit. d) din Codul penal.

Potrivit sentinței, în perioada aprilie 2025 – ianuarie 2026, aceasta a avut acces la mijloace financiare destinate beneficiarilor Casei comunitare și ar fi însușit bani în scopuri personale. Prejudiciul cauzat Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Est a fost stabilit la 29.217 lei și 40 de bani.

În fața instanței, inculpata a recunoscut integral faptele indicate în rechizitoriu și a acceptat examinarea cauzei în baza probelor administrate la urmărirea penală. De asemenea, aceasta a declarat că îi pare rău și a solicitat aplicarea unei pedepse sub formă de amendă.

Dosarul a pornit de la o sesizare privind activitatea Casei comunitare pentru copii în situație de risc nr. 1 din Florești. Potrivit materialelor cauzei, au fost semnalate probleme legate de gestionarea banilor de buzunar, restricționarea comunicării unor beneficiari cu familia și lipsa de transparență privind tratamentul medicamentos administrat copiilor. În urma sesizării, ATAS Nord-Est a dispus constituirea unui grup de lucru pentru efectuarea unei anchete interne.

Verificările au arătat că, în cadrul instituției, existau divergențe între sumele acordate zilnic beneficiarilor și totalurile indicate în registre. Într-un caz, au fost reținute sume în total de 1.300 de lei, fără documente justificative. Începând cu luna aprilie 2025 și până în ianuarie 2026, banii de buzunar ai beneficiarilor ar fi fost gestionați direct de șefa serviciului, iar copiilor le erau oferite doar unele sume ocazionale, fără evidențierea clară a sumelor lunare cuvenite.

Ancheta internă a vizat și modul de repartizare a donațiilor. Potrivit sentinței, o donație de 15.000 de lei, destinată acordării unui sprijin individual de 1.000 de lei pentru fiecare copil din două Case comunitare, nu a fost finalizată conform destinației inițiale, iar beneficiarii nu au intrat la timp în posesia sumelor.

Cazul are și o dimensiune umană sensibilă. Verificările au vizat nu doar banii, ci și îngrijirea copiilor cu necesități speciale. În document se arată că au fost identificate nereguli privind administrarea unor medicamente, inclusiv neadministrarea unor doze nocturne, înregistrarea incompletă a tratamentului și substituirea unui preparat cu un supliment alimentar, fără recomandare scrisă din partea medicului psihiatru.

Grupul de lucru a constatat și probleme de management: lipsă de echitate în repartizarea indemnizațiilor și donațiilor, bunuri care nu au ajuns la toți copiii aflați în plasament și necesitatea unor măsuri urgente pentru asigurarea tratamentelor prescrise. Printre măsurile recomandate s-au numărat achiziționarea de urgență a medicamentelor, crearea unui fond de rezervă, solicitarea notelor explicative de la personalul implicat și instruirea pedagogilor sociali privind respectarea prescripțiilor medicale.

După inițierea verificărilor, sumele reținute din banii de buzunar ai copiilor și 9.000 de lei proveniți din donație au fost restituite integral prin acte de predare-primire. Documentul mai arată că fosta șefă a serviciului și-a asumat responsabilitatea pentru deficiențele de management și lipsa unui control intern eficient, menționând că banii au fost utilizați temporar din cauza unor probleme financiare personale.

Instanța a încadrat fapta drept delapidare a averii străine, adică sustragerea și folosirea ilegală a bunurilor altor persoane de către cel căruia i-au fost încredințate, cu folosirea situației de serviciu. Infracțiunea este calificată drept gravă, iar instanța a reținut ca elemente relevante faptul că inculpata a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată.

Prin sentință, fosta angajată a fost condamnată la amendă de 640 de unități convenționale, echivalentul a 32.000 de lei, și privată de dreptul de a ocupa funcții publice în cadrul Serviciului de Asistență Socială pentru o perioadă de până la 2 ani. Până la intrarea în vigoare a sentinței, a fost menținută măsura preventivă de obligare de a nu părăsi localitatea.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Florești.