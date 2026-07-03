Centrul de îngrijire „Acasă” din Bădiceni, modernizat cu sprijinul Uniunii Europene / VIDEO

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Acasă” din satul Bădiceni, raionul Soroca, trece printr-o schimbare importantă, după ce ani la rând beneficiarii au fost nevoiți să trăiască într-o clădire afectată de frig, umezeală și costuri mari de întreținere. Cu sprijinul Uniunii Europene, instituția este modernizată, iar condițiile de trai pentru cei 50 de beneficiari se îmbunătățesc considerabil.

Majoritatea persoanelor care locuiesc în centru sunt vârstnici sau persoane cu dizabilități. Pentru ei, investițiile înseamnă mai mult decât renovarea unei clădiri. Înseamnă camere mai călduroase, mai mult confort și un mediu mai sigur în care să își petreacă fiecare zi.

Clădirea în care funcționează centrul a fost construită în anii 1960, ca spital. În anul 2009, aceasta a fost reconstruită pentru a găzdui mai mulți beneficiari. Cu timpul însă, infrastructura s-a degradat, iar cheltuielile pentru încălzire au crescut tot mai mult.

Pentru a rezolva aceste probleme, în anul 2025, Asociația Obștească „Casa Speranțelor” a lansat un amplu proiect de modernizare, cu sprijinul Uniunii Europene, prin Fundația Soros Moldova, Keystone Moldova și Fondul de Inovații Sociale din Moldova.

Lucrările au inclus izolarea pereților și a podului clădirii, modernizarea unor echipamente esențiale, dar și dotarea centrului cu mobilier și electrocasnice noi. Aceste schimbări contribuie atât la reducerea consumului de energie, cât și la crearea unor condiții mai bune pentru beneficiari și personal.

Modernizarea Centrului „Acasă” demonstrează că investițiile în infrastructura socială pot avea un impact important asupra comunității. Pe lângă reducerea costurilor de întreținere, acestea contribuie la creșterea calității serviciilor oferite și la îmbunătățirea vieții persoanelor vulnerabile.