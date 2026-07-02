Ștefan cel Mare și Sfânt comemorat la Cetatea Soroca / VIDEO

Astăzi, 2 iulie, la Soroca a avut loc o ceremonie solemnă dedicată comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitorul Moldovei care a condus țara între anii 1457 și 1504.

Evenimentul s-a desfășurat sub genericul „Ștefan cel Mare și Sfânt de veghe în Cetatea Soroca” și a adunat oameni veniți să-i aducă un omagiu voievodului, considerat una dintre cele mai importante personalități din istoria Moldovei.

Ceremonia a început la Cetatea Soroca, unde un sobor de preoți, condus de Înaltpreasfințitul Ioan Moșneguțu, Arhiepiscop de Soroca și Drochia, a oficiat un serviciu divin. Prin rugăciune, cei prezenți au cinstit memoria lui Ștefan cel Mare, cunoscut drept apărător al credinței creștine și al pământului Moldovei.

După partea religioasă, evenimentul a continuat cu un spectacol organizat de Secția Cultură și Turism a municipiului Soroca. Programul artistic a inclus momente dedicate vieții și faptelor lui Ștefan cel Mare. Prin cântec, vers și evocări istorice, artiștii au readus în atenția publicului curajul, credința și dragostea de țară a marelui domnitor.

Participanții au avut ocazia să-și amintească de rolul important pe care Ștefan cel Mare l-a avut în istoria Moldovei, atât ca lider militar, cât și ca apărător al creștinătății.

Amintim că, acum 522 de ani, pe 2 iulie 1504, Ștefan cel Mare și Sfânt s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Odată cu moartea sa, Moldova a pierdut unul dintre cei mai mari domnitori ai săi, iar memoria lui continuă să fie cinstită până astăzi.