Corul „Divinitate” din Soroca a cucerit publicul la Festivalul Internațional „D.G. Kiriac” / VIDEO

Muzica corală a adus împreună artiști din patru țări la cea de-a XXXIII-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Corală și Instrumentală „D.G. Kiriac”, desfășurat în perioada 25–28 iunie, în județul Argeș, România. Republica Moldova a fost reprezentată cu mândrie de Corul „Divinitate” din Soroca, condus de Ion Rotari și dirijat de Tamara Coșciug.

Pe parcursul celor patru zile de festival, concertele au avut loc în mai multe localități din județul Argeș – Pitești, Topoloveni și Mioveni – reunind formații corale din România, Republica Moldova, Grecia și Turcia. Evenimentul a oferit publicului un adevărat spectacol al muzicii corale și al schimbului cultural.

Corul „Divinitate” a urcat pe scenă în cadrul mai multor recitaluri, impresionând prin calitatea interpretării și expresivitatea artistică. Evoluția ansamblului sorocean a stârnit emoții puternice în rândul spectatorilor, fiind considerat de mulți dintre cei prezenți drept unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite coruri ale festivalului.

Pentru membrii corului, participarea la acest prestigios eveniment a reprezentat nu doar o oportunitate de a promova valorile culturale ale Republicii Moldova, ci și de a lega noi prietenii și colaborări cu artiști din alte țări.

Prin prestația lor, coriștii din Soroca au demonstrat încă o dată că talentul, pasiunea și munca depusă pot trece dincolo de orice graniță, reprezentând cu cinste orașul Soroca și Republica Moldova pe scena internațională.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Marian Ceban