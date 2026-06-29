Escrocii au încercat s-o convingă pe o bătrână de 73 de ani să le dea 8.930 de dolari SUA

Polițiștii și procurorii din Bălți au reținut un tânăr de 21 de ani, cetățean al Ucrainei, bănuit de implicare într-o tentativă de escrocherie în proporții deosebit de mari.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 24–26 iunie curent, mai multe persoane ar fi contactat telefonic o femeie de 73 de ani din Bălți. Aceștia s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale și ai Poliției, încercând să o convingă să transfere suma de 8.930 de dolari SUA, sub pretextul „protejării” economiilor sale.

Femeia a sesizat la timp autoritățile, iar poliția a organizat o operațiune specială. Suspectul a fost reținut în flagrant în momentul în care urma să primească banii.

Acesta a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, iar pe caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de escrocherie comisă de un grup criminal organizat. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Oamenii legii continuă investigațiile, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.