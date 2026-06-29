Exportau sisteme pentru aviația rusă, dar declarau că-s motoare pentru deșeuri. SIS și PCCOCS dau detalii

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că au oprit o tentativă de scoatere a mărfurilor cu dublă utilizare către companii din Federația Rusă, supuse sancțiunilor internaționale și afiliate complexului militar-rus. În documentele de export, bănuiții declarau că ar exporta motoare de reciclare a deșeurilor.

Conform oamenilor legii, în perioada 2022 și până în prezent, o companie autohtonă a exportat sisteme de control și măsurare a semnalelor electrice de la diferiți senzori amplasați la sistemele motoarelor aviatice de învățământ (ЯК-130) și de luptă (СУ-27) în sumă de 21 mln lei. Mai mult ca atât, în scopul camuflării exporturilor și inducerii în eroare a autorităților vamale, în perioada de după anul 2022, reprezentanții companiei au modificat descrierea mărfii, declarîndu-le organului vamal ca „aparate de reciclare a deșeurilor”. Conform informațiilor, compania producătoare și exportatoare autohtonă, în perioada de referință, nu a solicitat și, respectiv, obținut acte permisive de export pentru mărfuri de dublă utilizare.

„Întru fragmentarea lanțului logistic și tăinuirea beneficiarului final din Federația Rusă, afiliat complexului militar-rus și supus sancțiunilor internaționale, beneficiarii efectivi ai companiei naționale au creat o companie în Federația Rusă, care avea rolul de a importa bunurile de dublă utilizare și a o livra utilizatorului final în Federația Rusă. Suplimentar, a fost stabilit că de facto schemele de producere, caietele de sarcini, datele obținute în urma testărilor etc., erau coordonate direct de către reprezentanții companiei autohtone cu beneficiarul final din Federația Rusă. Astfel, la data de 24.06.2026, ofițerii SIS în comun cu procurorii PCCOCS au efectuat 6 percheziții la domicilii, la unitatea de producere a mărfurilor de dublă utilizare și alte obiective de interes”, subliniază SIS și PCCOCS.

Procurorii și ofițerii SIS au ridicat părți componente ale sistemelor de control și măsurare (asamblate și dezasamblate), telefoane mobile ale persoanelor implicate, tehnică de calcul ce conține schițe/dosare tehnice ale dispozitivelor produse, invoice-uri pe persoane interpuse, contracte recente cu compania din Federația Rusă afiliată etc. Bunurile și documentele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și examinării în cadrul urmăririi penale, cu asigurarea prezumției nevinovăției persoanelor vizate.