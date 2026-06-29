CIJM se alătură apelului internațional de susținere a două jurnaliste de investigație din Muntenegru

Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova s-a alăturat mai multor organizații internaționale, care condamnă plângerea penală depusă împotriva jurnalistelor de investigație Andrea Perišić și Đurđa Radulović, de la Centrul de Investigații Jurnalistice din Muntenegru (CIN-CG). Organizațiile semnatare califică acțiunea drept o încercare de criminalizare a jurnalismului de investigație realizat în interes public.

Cele două jurnaliste sunt vizate după publicarea investigației Verificările de securitate în ANB: Se fac angajările după voia celor puternici? apărută pe site-ul CIN-CG la 31 mai 2026. Materialul analizează practicile de angajare din cadrul Agenției Naționale de Securitate din Muntenegru (ANB) și ridică întrebări privind posibila angajare a unor persoane evaluate ca prezentând riscuri de securitate.

Potrivit declarației internaționale, subiectul abordat de jurnaliste este unul de interes public major, întrucât vizează transparența, responsabilitatea și integritatea unei instituții cu atribuții importante în domeniul securității statului.

Plângerea penală ar fi fost depusă de directorul Agenției Naționale de Securitate din Muntenegru, Ivica Janović, care le acuză pe jurnaliste și pe alte persoane neidentificate de divulgarea unor informații clasificate. Jurnalistele susțin însă că investigația nu conține informații clasificate, ci date de interes public.

La 17 iunie 2026, Andrea Perišić și Đurđa Radulović au fost citate la Centrul de Securitate din Podgorica, unde au oferit declarații în prezența avocatului lor, Siniša Gazivoda. În timpul audierilor, jurnalistelor li s-ar fi cerut să-și dezvăluie sursele confidențiale.

Organizațiile semnatare consideră această solicitare deosebit de gravă, subliniind că protecția surselor jurnalistice este un principiu fundamental al libertății presei. Fără protejarea surselor, jurnalismul de investigație nu își poate îndeplini rolul democratic de a expune abuzurile și de a trage la răspundere persoanele aflate la putere.

Semnatarii declarației atrag atenția că, în loc să răspundă transparent întrebărilor legitime formulate în investigație, conducerea Agenției Naționale de Securitate din Muntenegru a ales calea presiunii penale asupra jurnalistelor. Acest lucru transmite, potrivit organizațiilor, un semnal îngrijorător într-un moment în care Muntenegru încearcă să demonstreze angajamentul față de valorile democratice, statul de drept și protecția drepturilor fundamentale în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Organizațiile cer autorităților procuraturii și instanțelor din Muntenegru să examineze cazul în strictă conformitate cu Constituția, legislația națională și standardele internaționale privind libertatea de exprimare și libertatea presei.

Totodată, semnatarii fac apel către prim-ministrul Muntenegrului, Milojko Spajić, Guvernul de la Podgorica și președintele Jakov Milatović să intervină pentru protejarea jurnalistelor, respectarea dreptului acestora de a-și proteja sursele și garantarea faptului că niciun jurnalist de investigație nu va fi intimidat, sancționat sau urmărit penal pentru materiale realizate în interes public.

„Un atac asupra jurnalismului de investigație este un atac asupra dreptului publicului de a fi informat”, se arată în declarația internațională.

Declarația a fost inițiată de South East Europe Media Organisation (SEEMO) și susținută de organizații de media, libertate a presei și drepturile omului.