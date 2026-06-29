Adriela Bejenari, tânăra din Drochia cu 10 pe linie la BAC / VIDEO

Să obții nota maximă la un examen de bacalaureat este o performanță. Să obții nota 10 la toate examenele este un rezultat pe care puțini elevi reușesc să-l atingă. În acest an, Adriela Bejenari, absolventă a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Drochia, se numără printre tinerii care au încheiat examenul maturității cu media perfectă.

„Pentru mine, aflarea rezultatelor a fost un moment foarte emoționant. Nu eram sigură sută la sută că voi avea nota 10. Simțeam acel tremur, pentru că era ceva neașteptat, dar în același timp aveam și speranța că ar putea fi posibil”, spune Adriela.

Prima veste a împărtășit-o cu părinții. Bucuria a fost atât de mare încât nici ei nu au crezut imediat rezultatul. Tânăra spune că succesul nu a venit întâmplător. Încă din primul an de liceu și-a propus să nu lase pregătirea pentru bacalaureat pe ultima sută de metri. A învățat constant, iar în ultimele săptămâni dinaintea examenelor și-a dedicat aproape tot timpul recapitulării.

„M-am eliberat de toate celelalte activități și am încercat să fiu complet conectată la ceea ce aveam de repetat. Am vrut să dau tot ce am mai bun pentru a obține un rezultat frumos.”

Deși a fost implicată în numeroase activități extracurriculare și în viața comunității, Adriela spune că acestea nu au împiedicat-o să performeze și la învățătură. Dacă ar putea întoarce timpul în prima zi de liceu, spune că și-ar urma același drum.

„Poate doar mi-aș spune să-mi ofer uneori mai mult timp pentru mine și pentru relaxare. În rest, sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit în acești trei ani și nu aș schimba nimic.”

Pentru colegii care urmează să susțină bacalaureatul, Adriela are un mesaj simplu, dar valoros: succesul nu depinde doar de orele petrecute în fața cărților. „Învățați constant, înconjurați-vă de oameni care vă susțin și nu renunțați la activitățile care vă aduc bucurie. Atunci când există perseverență, ambiție și dorință, rezultatele vin.”