Roșu pe drumurile publice pentru automobilele de mare tonaj

În legătură cu Codurile Roșu, Potocaliu și Galben de caniculă Poliția atenționează conducătorii auto asupra restricțiilor de circulație ce pot fi instituite în perioadele cu temperaturi de peste 30°C.

Potrivit prevederilor Legii drumurilor, în cazul în care temperatura aerului depășește 30°C, administratorul drumului, împreună cu reprezentanții poliției, instituie restricții de circulație privind masa totală a vehiculelor pe drumurile din beton asfaltic.

În acest context, îndemnăm conducătorii vehiculelor de mare tonaj să respecte restricțiile instituite și recomandările polițiștilor, contribuind astfel la protejarea infrastructurii rutiere și la siguranța tuturor participanților la trafic. (Foto: simbol)