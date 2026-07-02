Atenție, deținători de trotinete electrice, biciclete, moto/scutere, motocultoare și cvadricicluri!

Colaboratorii Inspectoratului de Poliție Soroca desfășoară razii pe întreg teritoriul raionului, în contextul intensificării activităților de aplicare a legislației în raport cu utilizatorii de trotinete electrice, biciclete, moto/scutere, motocultoare și cvadricicluri.
Scopul acțiunilor polițiștilor este verificarea respectării Regulamentului circulației rutiere, prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță în trafic. În cazul depistării încălcărilor, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislația în vigoare.
Respectarea regulilor de circulație este responsabilitatea fiecărui participant la trafic.