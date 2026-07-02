Atenție, deținători de trotinete electrice, biciclete, moto/scutere, motocultoare și cvadricicluri!

De către
OdN
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  Colaboratorii Inspectoratului de Poliție Soroca  desfășoară razii pe întreg teritoriul raionului, în contextul intensificării activităților de aplicare a legislației în raport cu utilizatorii de trotinete electrice, biciclete, moto/scutere, motocultoare și cvadricicluri.
 Scopul acțiunilor polițiștilor este verificarea respectării Regulamentului circulației rutiere, prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță în trafic. În cazul depistării încălcărilor, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislația în vigoare.
 Respectarea regulilor de circulație este responsabilitatea fiecărui participant la trafic.

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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