De ieri, 2 iulie, au intrat în vigoare noile prevederi ce țin de proteza aparatului locomotor și operațiile de cataractă

Începând cu 1 iulie 2026, au intrat în vigoare noile prevederi ale Regulamentului cu privire la tratamentul în cadrul programelor speciale „Protezarea aparatului locomotor” și „Tratamentul operator pentru cataractă”, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

Noile reguli urmăresc eficientizarea gestionării listelor de așteptare, creșterea transparenței și facilitarea accesului pacienților la intervențiile chirurgicale din cadrul acestor programe speciale, informează cnam.md.

Una dintre principalele modificări constă în gestionarea în format electronic a listelor de așteptare pentru operațiile de cataractă și de protezare a aparatului locomotor. În acest scop, CNAM a dezvoltat un modul separat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală” (SI AOAM), care va permite o evidență clară și o administrare eficientă a listelor.

Potrivit noului regulament, medicul specialist din cadrul asistenței medicale specializate de ambulatoriu va include pacientul în lista de așteptare doar dacă acesta optează pentru efectuarea intervenției chirurgicale într-o instituție medico-sanitară publică sau privată din municipiile Chișinău ori Bălți.

Dacă pacientul acceptă să efectueze intervenția la un prestator de nivel raional contractat de CNAM, acesta nu va fi inclus în lista de așteptare, întrucât instituțiile medico-sanitare raionale nu au liste de așteptare pentru aceste tipuri de intervenții.

Totodată, regulamentul prevede excluderea comisiilor, consiliilor și a listelor urgentate. Pregătirea pacientului pentru intervenția chirurgicală va fi realizată de medicul de familie sau de medicul specialist de profil.

Medicul specialist (traumatolog-ortoped sau oftalmolog) va informa pacientul despre prestatorii disponibili și îi va elibera bilet de trimitere către instituția medico-sanitară raională aleasă. În cazul în care pacientul optează pentru efectuarea intervenției într-o instituție din Chișinău sau Bălți, medicul specialist îl va include în lista de așteptare, care va fi transmisă ulterior către CNAM prin intermediul sistemului informațional.

Noile prevederi stabilesc, de asemenea, indicațiile medicale pentru tratamentul operator al cataractei și pentru protezarea articulațiilor mari, precum și termenele de transmitere a listelor de așteptare și de raportare către CNAM a intervențiilor efectuate.

Pentru menținerea unei evidențe actualizate, CNAM va revizui semestrial listele de așteptare. Pacienții vor fi excluși din listă în cazul în care au efectuat intervenția în afara listei de așteptare, în caz de deces, neprezentare la intervenție, lipsa indicațiilor medicale sau existența contraindicațiilor pentru efectuarea operației. După excludere, pacientul va avea însă dreptul să fie inclus repetat în listă.

Intervențiile care reprezintă urgențe chirurgicale vor fi efectuate în afara listelor de așteptare, în cadrul programului general de asistență medicală spitalicească.

Pentru o mai bună informare a beneficiarilor, pacientul va fi notificat prin SMS despre includerea în lista de așteptare, precum și despre prestatorul la care a fost repartizat pentru efectuarea intervenției.

Prin implementarea noului mecanism, CNAM urmărește simplificarea procesului de programare pentru intervențiile de cataractă și protezare, reducerea timpului de așteptare și asigurarea unui proces mai transparent și mai eficient de gestionare a acestor servicii medicale.