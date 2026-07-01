De la 1 septembrie 2026, bursele studenților de la licență vor crește cu cel puțin 40 la sută

Bursele studenților de la licență, de la toate specialitățile, vor crește cu cel puțin 40%, începând cu 1 septembrie 2026. Decizia a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului și face parte dintr-un pachet mai larg de modificări la sistemul de burse și alte forme de sprijin social pentru elevi și studenți, informează gov.md

Documentul prevede ajustarea criteriilor de performanță pentru acordarea burselor, majorarea cuantumului acestora pentru toate specialitățile, dar și creșteri suplimentare pentru domenii prioritare – educație, STEAM (științe, tehnologii, inginerie, arte și matematică), agricultură și medicină.

„Reforma sistemului de burse urmărește un obiectiv foarte clar: să investim mai eficient în performanță și în domeniile de care depinde dezvoltarea Republicii Moldova. Îi așteptăm pe toți tinerii noștri, începând cu 27 iulie, să se înscrie în procesul de admitere. Ținta noastră e ca 7 din 10 absolvenți din țară să urmeze studiile în Republica Moldova”, a declarat Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru studenții care studiază la medicină. De la 1 septembrie 2026, aceștia vor beneficia de burse lunare în valoare de 4.565 de lei pentru categoria I, 3.900 de lei pentru categoria II și 3.565 de lei pentru categoria III.

Categoria bursei Cuantumul actual al bursei de studii în domeniul Sănătate Cuantumul bursei de studii în domeniul Sănătate, începând cu 1 septembrie 2026 Creșterea, lei Categoria I 1.630 4.565 +2.935 Categoria II 1.395 3.900 +2.505 Categoria III 1.275 3.565 +2.290

Studenții înmatriculați la programele de licență din domeniul educației și la specialitățile STEAM (științe, tehnologii, inginerie, arte și matematică), care studiază cu frecvență pe locuri finanțate de la bugetul de stat, vor avea burse majorate cu 50% față de nivelul general. Astfel, începând cu 1 septembrie 2026, pentru aceste specialități bursa de categoria I va constitui 2.855 de lei, cea de categoria II – 2.435 de lei, iar cea de categoria III – 2.250 de lei.

În cazul acestor specialități, numărul beneficiarilor de burse nu va fi plafonat, toți studenții care studiază la buget urmând să beneficieze de bursă pe tot parcursul anilor de studii.

Categoria bursei de studii Cuantumul bursei de studii pentru specialitățile STEAM, începând cu 1 septembrie 2026 Creșterea față de cuantumurile generale stabilite pentru achitare începând cu 1 septembrie 2026, lei Categoria I 2.855 +950 Categoria II 2.435 +810 Categoria III 2.250 +760

Măsura răspunde deficitului de cadre didactice din domeniile STEAM. În prezent, doar 17% dintre studenții din învățământul superior urmează o specialitate din domeniul pedagogiei sau STEAM, iar în școli se înregistrează peste 1.500 de posturi vacante pentru cadre didactice, inclusiv sute de posturi vacante pentru profesori de matematică, fizică și chimie.

Categoria bursei Cuantumul actual al bursei de studii pentru domeniul Științe ale educației Cuantumul bursei de studii pentru domeniul Științe ale educației, începând cu 1 septembrie 2026 Creșterea, lei Categoria I 3.260 4.565 +1.305 Categoria II 2.785 3.900 +1.115 Categoria III 2.545 3.565 +1.020

De burse majorate vor beneficia și studenții din domeniul științelor agricole. Începând cu 1 septembrie 2026, bursa de categoria I va fi de 2.280 de lei, cea de categoria II – de 1.955 de lei, iar bursa de categoria III – de 1.785 de lei.

Categoria bursei Cuantumul actual al bursei de studii în domeniul Științe agricole Cuantumul bursei de studii în domeniul Științe agricole, începând cu 01 septembrie 2026 Creșterea, lei Categoria I 1.630 2.280 +650 Categoria II 1.395 1.955 +560 Categoria III 1.275 1.785 +510

Mai mult, bursa de categoria I va crește de la 1.360 de lei la 1.905 lei, cea de categoria II – de la 1.160 de lei la 1.625 lei, iar bursa de categoria III – de la 1.065 de lei la 1.490 de lei.

Categoria bursei de studii Cuantumul actual al bursei de studii, valabil pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026 Cuantumul bursei de studii începând cu 1 septembrie 2026 Creșterea, lei Categoria I 1.360 1.905 +545 Categoria II 1.160 1.625 +465 Categoria III 1.065 1.490 +425

Mărimea burselor va depinde în mod direct de rezultatele academice ale elevilor și studenților. Bursa de categoria I va fi acordată celor cu media de cel puțin 8,5, cea de categoria II – celor cu media de minimum 8,0, iar pentru bursa de categoria III media minimă a fost crescută până la 7,0.

În colegii și centre de excelență, bursele vor putea fi acordate pentru cel mult 70% dintre elevii înmatriculați la studii cu frecvență la zi. În universități, acestea vor fi oferite pentru cel mult 50% dintre studenții de la ciclul licență și pentru cel mult 30% dintre cei de la master. De burse vor putea beneficia toți studenții de la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de tipul de finanțare a studiilor.

Totodată, Guvernul a decis majorarea cu 40% a burselor de merit. Începând cu 1 septembrie 2026, Bursa Republicii va crește de la 4.450 de lei la 6.230 de lei, Bursa Președintelui Republicii Moldova – de la 4.045 de lei la 5.665 de lei, iar Bursa Guvernului – de la 3.710 lei la 5.195 de lei.

Categoria bursei Cuantumul actual al bursei de merit Cuantumul bursei de merit în învățământul superior (ciclurile I și II, studii superioare integrate), valabil începând cu 1 septembrie 2026 Creșterea, lei Bursa Republicii 4.450 6.230 +1.780 Bursa Președintelui Republicii Moldova 4.045 5.665 +1.620 Bursa Guvernului 3.710 5.195 +1.485

Sprijinul social pentru studenți este, de asemenea, consolidat. Cuantumul bursei sociale în învățământul superior va fi majorat de la 720 de lei la 1.000 de lei lunar.