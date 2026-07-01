Vă reamintim regulile de bază pentru o alimentație echilibrată și hidratare pe timp de caniculă

De către
OdN
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 Agenția Națională pentru Sănătate Publică reiterează regulile de bază pentru o alimentație echilibrată și hidratare pe timp de caniculă: Consumați în medie 2–2,5 litri de apă/zi, fără să așteptați senzația de sete. În cazul aflării în spații deschise, consumați câte un pahar de apă la fiecare 30 de minute.
*Preferați apa plată sau apa minerală naturală, potrivită pentru a reface inclusiv echilibrul electrolitic al organismului.
*Evitați băuturile carbogazoase îndulcite, cofeina și alcoolul, deoarece acestea favorizează deshidratarea.
*Optați pentru fructe și legume bogate în apă: pepene verde și pepene galben, castraveți, roșii, citrice, pomușoare.
*Alegeți să luați mese ușoare, fracționate, consumate la ore răcoroase ale zilei.
* Evitați mesele copioase, grase, bogate în proteine animale și în produse ultraprocesate, deoarece acestea cresc producția de căldură internă.
Atenție sporită pentru copii și vârstnici – hidratați-i activ, nu așteptați să ceară! Nu îi lăsați nesupravegheați în spații neventilate sau în mașini parcate.
În cazul apariției amețelilor, a cefaleei intense, a senzației de greață sau a confuziei, opriți activitatea, hidratați-vă, căutați umbra/răcoarea și solicitați asistență medicală la nevoie.
Sănătatea voastră contează — protejați-vă de caniculă!

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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