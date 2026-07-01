Cazul Ludmilei Vartic: Ministerul Sănătății a depistat nereguli în acordarea asistenței medicale la Spitalul Raional Hîncești

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Ministerul Sănătății a finalizat ancheta inițiată după decesul Ludmilei Vartic. Verificările au vizat modul în care i-a fost acordată asistența medicală în perioada 5–7 noiembrie 2025, când Ludmila a fost internată la Spitalul Raional Hîncești în urma unei tentative de suicid.

Comisia instituită prin ordinul ministrului Sănătății pe 10 martie a identificat mai multe neconformități în acordarea asistenței medicale și a recomandat examinarea responsabilității persoanelor implicate. CITIȚI materialul integral pe newsmaker.md