Atenție! Pe 3 iulie primim pensia, pe 8 iulie ne vin alocațiile, iar pe 13 iulie ne intră ajutorul social

Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna iulie. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 iulie, la data de 8 iulie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 13 iulie va fi finanțat ajutorul social.

Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate în zilele de 6, 13 și 22 iulie, iar indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate vor fi finanțate în zilele de 6, 14 și 22 iulie.

Reamintim beneficiarilor de pensii, indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale că banii pot fi ridicați prin două modalități:

• Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO și să primiți banii în orice colț al lumii;

• Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova.

Important! Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal – trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați timp de 3 luni, plata va fi stopată!