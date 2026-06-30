Stațiunile preferate de moldoveni se redeschid: Zatoca și Primorscoe primesc turiști

Pensiunea păstrează atmosfera simplă din anii 2000. Turiștii au la dispoziție o bucătărie comună complet utilată, o sală de mese, foișoare și zonă pentru grătar, dușuri comune, iar plaja se află la doar câteva minute de mers pe jos. Pe teritoriul bazei cresc cireși și vișini, iar vizitatorilor li se oferă și preparate tradiționale locale.

În același timp, și Zatoca pare să „revină la viață”. Potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale, magazinele, restaurantele, cafenelele și buticurile funcționează, iar pe drumurile spre stațiune și plaje se formează chiar și ambuteiaje.

„Zatoca funcționează. Ne întoarcem și deja este ambuteiaj. Sunt mulți oameni, iar restaurantele și cafenelele sunt deschise”, spune autorul unui video.

Pentru cei care caută condiții mai moderne, la Zatoca s-a deschis complexul „Les” (Pădure), amplasat în apropierea mării. Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, baie proprie și pot găzdui între două și patru persoane.