Cinci în una și 26.000.000 de lei pentru dezvoltare, din partea Guvernului

De către
OdN
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  Guvernul oferă un stimulent de circa 26 de milioane de lei pentru dezvoltare pentru cinci localități din raioanele Florești și Șoldănești, care au decis să se unească într-o singură primărie, pentru a oferi cetățenilor servicii mai bune și a atrage noi investiții în infrastructură.

Este vorba despre orașul Ghindești, comunele Ghindești și Roșietici  și satele Domulgeni și Rogojeni. Banii vor fi investiți în proiecte concrete, precum modernizarea drumurilor locale, extinderea rețelelor de apă și canalizare, dezvoltarea iluminatului public, îmbunătățirea serviciilor de colectare și gestionare a deșeurilor. (Foto: simbol)


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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