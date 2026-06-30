Dosarul Damir și cazul MoldATSA: asemănări, diferențe și întrebări fără răspuns

Nu sunt avocatul lui Dorin Damir, nu mi-i prieten, nici rudă. Dar cazul cu salariile generoase de la Moldatsa îmi amintește de dosarul Damir.

Vă amintesc că finul lui Plahotniuc a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că a prejudiciat statul cu 170.000 de lei, primind salariu timp de câțiva ani în calitate de agent secret. Şi că Damir nu era agent secret, lucru care, cred, nu s-a demonstrat. Este ceva mai specific, mai complicat. Şi împreună cu Damir au primit undă verde în puşcărie încă doi ofiţeri de rang superior.

De ce eu am dubii la acest dosar? Damir este un om bogat şi nu avea nevoie de cele câteva mii de lei pe lună de la stat. Cred că procurorii au mers pe cea mai simplă variantă, fără să-și bată prea mult capul pentru a investiga schemele grele în care putea fi implicat Damir. L-au pus la puşcărie, toţi sunt mulţumiţi, spiritele s-au potolit.

Cât privește Moldatsa, Taburceanu primea pe lună cam tot atâta cât a primit Damir în vre-o doi ani. Şi activa de la distanță. Eu ca jurnalist, pentru care rar există o zi ca să nu publice ceva, nu m-am intersectat niciodată cu vreun comunicat al lui Taburceanu.

Sau să-i luăm pe acei judecători care au plecat din sistem, inclusiv pentru că nu au promovat Vetting-ul. Şi care s-au cuibărit la Moldatsa pentru 100.000 de mii pe lună? Cam pentru ce merite?

Maia Sandu a declarat că cei care au primit salarii nejustificate la Moldatsa trebuie să le restituie.

Bine că totul s-a descoperit datorită jurnaliștilor. Dar cine va răspunde pentru asta? Va fi pornit un dosar penal, ca în cazul Damir? Va ajunge cineva măcar pentru 30 de zile în Penitenciarul nr. 13?

Voi încheia cu cazul tragic din luna mai a anului trecut, când un controlor de trafic aerian şi-a pus capăt zilelor la numai 26 de ani. Am avut ocazia să discut cu acest tânăr, un băiat foarte deștept. A absolvit Facultatea de Inginerie aerospaţială de la Bucureşti, o facultate care reuşesc să o absolvească vre-o 10 din 50 de studenți înscriși. Iar acest tânăr, care nu mai este, a absolvit-o cu vreo patru note de 9 şi restul – note de 10.

Cred că era cel mai deștept dintre toți angajații de la Moldatsa luaţi împreună și care nu a fost răsplătit niciodată cu un salariu de 100.000 de lei pe lună. În schimb, a fost supus unui bullying fără precedent la locul de muncă. Pentru că nu era la nivelul lor şi pentru că, prin cunoștințele şi capacitățile sale, era un pericol pentru ei.

Astfel, un specialist bun care își iubea munca – mi-a declarat-o chiar el – a fost adus la disperare. A investigat cineva acest caz? A fost cineva pedepsit?

Autor Julieta SAVIȚVHI, anticoruptie.md