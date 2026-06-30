La Drochia, artiști consacrați și tineri talentați au căutat răspuns la întrebarea „De ce plâng chitarele?”

Pentru a șaptea oară, în orașul Drochia, în incinta Centrul de Cultură, s-a desfășurat un concurs de muzică folk cu genericul „De ce plâng chitarele?”. Evenimentul a reunit artiști consacrați, tineri talentați și un public iubitor de frumos, dornic de a vibra pe acordurile nostalgice și pline de emoție ale chitarei.

Această sărbătoare a muzicii folk înseamnă, printre altele, că autoritățile publice locale, oamenii iubitori de frumos de pe loc țin la tradițiile populare și le promovează. Prezent la eveniment, președintele raionului drochia, Vasile Cemortan, a înmânat Diploma de excelență Ansamblului de chitariști „Punctul pe i”, condus de maestrul Vitalie Bîrgău, pentru contribuția semnificativă la promovarea imaginii raionului Drochia atât la nivel național, cât și internațional. . Să mai menționăm că, artiștii locali au fost completați de nume sonore din Basarabia și de peste Prut – Vitalie Toderașcu (Chișinău), George și Corina Nica (Brașov), Dana Florian (București), Viorel Burlacu (București), Dan Vană (Calafat).