La Drochia, artiști consacrați și tineri talentați au căutat răspuns la întrebarea „De ce plâng chitarele?”

De către
OdN
-
0
23

  Pentru a șaptea oară, în orașul Drochia, în incinta Centrul de Cultură, s-a desfășurat un concurs de muzică folk cu genericul „De ce plâng chitarele?”. Evenimentul a reunit artiști consacrați, tineri talentați și un public iubitor de frumos, dornic de a vibra pe acordurile nostalgice și pline de emoție ale chitarei.

Această sărbătoare a muzicii folk înseamnă, printre altele, că autoritățile publice locale, oamenii iubitori de frumos de pe loc țin la tradițiile populare și le promovează. Prezent la eveniment, președintele raionului drochia, Vasile Cemortan, a înmânat Diploma de excelență Ansamblului de chitariști „Punctul pe i”, condus  de maestrul Vitalie Bîrgău, pentru contribuția semnificativă la promovarea imaginii raionului Drochia atât la nivel național, cât și internațional. . Să mai menționăm că,  artiștii locali au fost completați de nume sonore din Basarabia și de peste Prut – Vitalie Toderașcu (Chișinău), George și Corina Nica (Brașov), Dana Florian (București), Viorel Burlacu (București), Dan Vană (Calafat).

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentDosarul Damir și cazul MoldATSA: asemănări, diferențe și întrebări fără răspuns
Articolul următorÎn atenția conducătorilor auto care călătoresc peste Prut – cresc amenzile, de la 1 iulie!
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.