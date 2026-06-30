În atenția conducătorilor auto care călătoresc peste Prut – cresc amenzile, de la 1 iulie!

Cresc amenzile pentru șoferii care încalcă regulile de circulație în România, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, informează antena3.ro. Începând de miercuri, 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă crește, deoarece aceasta este stabilită prin Codul Rutier la 5% din salariul minim brut pe țară.

Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege pot plăti în continuare jumătate din minimul amenzii aplicate, facilitate care rămâne neschimbată. Se modifică doar valoarea punctului de amendă, nu și clasele de sancțiuni sau sistemul punctelor de penalizare.