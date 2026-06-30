În atenția conducătorilor auto care călătoresc peste Prut – cresc amenzile, de la 1 iulie!

De către
OdN
-
0
47

Cresc amenzile pentru șoferii care încalcă regulile de circulație în România, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, informează antena3.ro. Începând de miercuri, 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă crește, deoarece aceasta este stabilită prin Codul Rutier la 5% din salariul minim brut pe țară.

Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege pot plăti în continuare jumătate din minimul amenzii aplicate, facilitate care rămâne neschimbată. Se modifică doar valoarea punctului de amendă, nu și clasele de sancțiuni sau sistemul punctelor de penalizare.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentLa Drochia, artiști consacrați și tineri talentați au căutat răspuns la întrebarea „De ce plâng chitarele?”
Articolul următorUn sportiv, o antreprenoare din Rudi și președintele raionului, propuși pentru titlul de Cetățean de Onoare al raionului Soroca
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.