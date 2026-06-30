Un sportiv, o antreprenoare din Rudi și președintele raionului, propuși pentru titlul de Cetățean de Onoare al raionului Soroca

Trei persoane cu activitate în domenii diferite — administrație publică, sport și agricultură — sunt propuse pentru conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Raionului Soroca”. Este vorba despre Denis Irimia, Silvia Zgardan și Veaceslav Rusnac, ale căror candidaturi urmează să fie examinate de Consiliul Raional Soroca.

Potrivit documentelor pregătite pentru ședința Consiliului Raional, fiecare candidatură este însoțită de note de fundamentare, motivări, recomandări și alte acte necesare pentru examinarea proiectelor de decizie.

Una dintre propuneri îl vizează pe Veaceslav Rusnac, actualul președinte al raionului Soroca. În documentele anexate se menționează activitatea sa în structurile Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv în funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Soroca, dar și activitatea desfășurată din anul 2019 în calitate de președinte al raionului.

A doua candidatură este cea a lui Denis Irimia, sportiv din Soroca, propus pentru titlul onorific în calitate de multiplu campion mondial. Demersul îl prezintă drept un tânăr sportiv care, prin rezultatele obținute la competiții naționale și internaționale, a promovat imaginea raionului Soroca în țară și peste hotare.

În documente se arată că Denis Irimia a obținut locul I la categoria de vârstă Tineret în anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025. De asemenea, sunt menționate rezultate obținute la categoria Open/Seniori, precum și recorduri mondiale și europene stabilite în disciplina practicată.

Cea de-a treia persoană propusă este Silvia Zgardan, administratoarea societății comerciale „GETODAVA” S.R.L. din satul Rudi, raionul Soroca. Candidatura sa este motivată prin contribuția adusă dezvoltării agriculturii și economiei locale.

Potrivit documentelor, Silvia Zgardan administrează gospodăria agricolă din anul 1999. Activitatea principală este creșterea și producerea fructelor, în special a merelor. Gospodăria prelucrează 100 de hectare de livadă, a implementat livezi super intensive cu sisteme de irigare și suport antigrindină și dispune de un depozit frigorific cu o capacitate de 2.000 de tone.

Totodată, în motivare se menționează că întreprinderea oferă locuri de muncă pentru locuitorii satului Rudi și din localitățile vecine, având lucrători permanenți și sezonieri.

Cele trei candidaturi urmează să fie examinate de comisiile consultative de specialitate ale Consiliului Raional Soroca, după care proiectele de decizie vor fi înaintate spre aprobare în ședința Consiliului.

Titlul de „Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” reprezintă una dintre cele mai importante distincții acordate la nivel raional. Decizia finală va aparține consilierilor raionali, care vor stabili dacă cele trei persoane propuse vor primi această recunoaștere publică.