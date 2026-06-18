Pentru ce merite este propus Veaceslav Rusnac pentru titlul de Cetățean de Onoare al raionului Soroca?

Ne-am pus întrebarea din titlu atunci când am aflat că Raionul Soroca ar putea avea un nou Cetățean de Onoare, iar surpriza este că propunerea îl vizează chiar pe actualul președinte al raionului, Veaceslav Rusnac. Un dosar pregătit pentru Consiliul Raional a adunat cereri, demersuri, argumente, semnături și multe formule solemne, toate menite să convingă aleșii că șeful raionului merită una dintre cele mai importante distincții locale.

Potrivit documentelor, un proiect de decizie privind conferirea titlului „Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” lui Veaceslav Rusnac a fost pregătit pentru examinare în Consiliul Raional Soroca. Inițiativa este prezentată ca o recunoaștere a activității profesionale, administrative și publice a actualului președinte al raionului.

Cazul ridică o întrebare firească pentru public: titlurile onorifice sunt oferite pentru merite incontestabile, recunoscute larg de comunitate, sau pot deveni și un instrument elegant de validare politică între colegi, aliați și susținători? Răspunsul îl vor da, oficial, consilierii raionali. Neoficial, îl vor judeca locuitorii raionului Soroca, cei în numele cărora se acordă asemenea distincții.

În cererea adresată președintelui raionului, mai mulți consilieri solicită introducerea pe ordinea de zi a subiectului privind acordarea titlului. Cu alte cuvinte, mecanismul administrativ a fost pus în mișcare, iar meritul urmează să fie examinat, validat și, eventual, oficializat prin vot.

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Nota de fundamentare arată că proiectul a fost elaborat la inițiativa Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și a consilierilor Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” din Consiliul Raional Soroca. Textul de motivare este unul pompos și laudativ, cu elogii care nu prea au nimic în comun cu realitatea: „Prezentul demers reprezintă expresia instituțională a recunoașterii valorice și a prețuirii civice datorate unei personalități care și-a dedicat întreaga existență profesională consolidării statului de drept, ordinii publice și conducerii raionului Soroca„, „Conferirea demnității de „Cetățean de Onoare” constituie nu doar un omagiu simbolic, ci un act de justiție morală prin care comunitatea își onorează conducătorii care au generat stabilitate, progres economic și prestigiu pentru raionul Soroca„, „Veaceslav Rusnac (…) reunește un profil intelectual și profesional complex, clădit pe o pregătire multidisciplinară solidă„, „Absolvent al Institutului Agricol din Chișinău, în cadrul Facultății de Zooinginerie, Mecanizare și Automatizare a Proceselor, dlui a dobândit viziunea pragmatică asupra dezvoltării sectorului structural și agro-industrial„, „Veaceslav Rusnac a transpus spiritul de disciplină, integritate și patriotism în conducerea raionului Soroca„, „Sub coordonarea sa directă, a fost reconfigurat și executat anual Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale, asigurând o conexiune modernă și sigură între comunitățile rurale și centrul raional” sau „a demonstrat o viziune strategică în alocarea corectă și transparentă a fondurilor raionale destinate educației, prioritizând instituțiile aflate în stare critică„.

Fiindcă textul este scris într-un stil aparte, am îndemnat ChatGPT să ne spună dacă este generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Astfel am aflat că motivarea are foarte multe semne că a fost scris sau cel puțin „lustruit” cu ajutorul unui generator AI ori după un șablon foarte pompos de tip administrativ/PR.

„Limbaj excesiv de solemn și umflat

Formulări precum „expresia instituțională a recunoașterii valorice”, „act de justiție morală”, „consacra juridic și istoric această stare de fapt” sună mai degrabă a text generat sau cosmetizat artificial decât a motivare firească.

Multe superlative fără probe clare

Textul spune că persoana a generat „stabilitate, progres economic și prestigiu”, că are „calitățile definitive ale unui veritabil om de stat”, dar nu oferă suficiente date concrete, măsurabile, independente.

Structură tipică de AI/PR

Are o construcție foarte „rotundă”: introducere solemnă, biografie, funcții, proiecte, distincții, concluzie grandioasă. Pare mai mult un text de promovare decât o motivare administrativă neutră.

Formulări nefirești în română

Sunt expresii care sună traduse sau generate: „reper autentic de verticalitate”, „parcurs încununat ulterior”, „a statuat calitățile definitive”. Un om poate scrie așa, dar combinația acestor formule ridică semne de întrebare.

Prea multă laudă, prea puțină verificabilitate

Textul nu discută controverse, rezultate concrete, indicatori, bugete, impact real sau percepția comunității. Este aproape integral encomiastic, adică laudativ”, ne „spune” Chat GPT.

Dar să revenim la celelalte recomandări. Inițiativa mai este susținută de reprezentanți ai unor organizații etnoculturale și obștești din raion, printre care comunități ucrainene, poloneze, rome, evreiești, slavone, organizații ale veteranilor și ale lichidatorilor de la Cernobîl.

Dosarul nu duce lipsă de elogii. Veaceslav Rusnac este prezentat ca un om al disciplinei, al stabilității și al dezvoltării raionului. În documente se vorbește despre proiecte de infrastructură, educație, cultură, eficiență energetică, protecția mediului, cooperare transfrontalieră și susținerea inițiativelor comunitare.

Pe lângă descrierea activității administrative, dosarul trece în revistă și cariera sa în structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conform CV-ului anexat, Veaceslav Rusnac a activat în poliție timp de mai mulți ani, ocupând funcții de la inspector de sector până la șef al Inspectoratului de Poliție Soroca. În documente este menționat și gradul de colonel de poliție.

Din 21 noiembrie 2019, Veaceslav Rusnac exercită funcția de președinte al raionului Soroca. Iar aici începe partea mai delicată a poveștii: un demnitar aflat în funcție este propus pentru o distincție onorifică de către un Consiliu Raional în care susținerea politică are, inevitabil, greutatea ei. Documentele vorbesc despre merite, comunitate și recunoștință, dar cititorul are tot dreptul să se întrebe unde se termină aprecierea publică și unde începe politețea politică bine organizată.

Susținerea vine și din partea mai multor organizații. Reprezentanții comunităților etnoculturale afirmă că Veaceslav Rusnac a contribuit la păstrarea tradițiilor, limbii și culturii proprii ale comunităților din raion, precum și la organizarea de festivaluri, expoziții, evenimente comemorative și activități dedicate dialogului intercultural.

Separat, Asociația Obștească „Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan din raionul Soroca” invocă sprijinul acordat veteranilor, participarea la evenimente de comemorare și susținerea unor proiecte sociale. Alte demersuri vin din partea Asociației Obștești „Uniunea Cernobîl din raionul Soroca” și a organizației primare din Soroca a Asociației Veteranilor MAI.

În proiectul de decizie se propune conferirea titlului „Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” domnului Veaceslav Rusnac. Procedural, proiectul urmează să fie examinat de comisiile consultative de specialitate ale Consiliului Raional Soroca, apoi înaintat spre aprobare în ședința Consiliului.

Menționăm că de când este la conducerea raionului Soroca, presa a scris despre mai multe cazuri controversate legate de deciziile instituției pe care o conduce. Este vorba de: cum a fost restaurată în a doua etapă Cetatea Soroca, „concursul” pentru conducerea Direcției Învățământ Soroca, interzicerea „Zilelor Filmului Românesc” la Soroca, transformarea concursului pentru funcția de director al Gimnaziului din Vărăncău în răfuială și șantaj, (ne)reparația drumului spre Vasilcău, Trifăuți, Inundeni și Ruslanovca din fonduri europene, recepții cu bucluc din bani publici, ș.a. Pe parcursul anilor de când este la conducere Veaceslav Rusnac s-a eschivat de a fi transparent, refuzând să ne acorde interviuri ori să participe la dezbateri alături de consilierii din opoziție.

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