Îndemnizații cuprinse între 160 de mii și 375 de mii de lei – atâțea bani vor primi tinerii specialiști care aleg să se angajeze în școli și grădinițe

De către
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În cadrul uneiconferințe de presă, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că, tinerii specialiști care aleg, după absolvire, să se angajeze în școli și grădinițe vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160 de mii și 375 de mii de lei.  

Astfel, ministrul a accentuat faptul că astfel se însearcă  recuperarea treptată din deficitul de cadre didactice. Or, în anul de studii 2025–2026, peste 400 de profesori debutanți au fost repartizați în funcții didactice, cel mai mare număr din ultimii ani.

„Acum câțiva ani discutam aproape exclusiv despre lipsa profesorilor și despre faptul că tinerii evitau școala. Astăzi vedem semnale clare că situația începe să se schimbe. Avem mai mulți absolvenți care aleg pedagogia, mai mulți tineri care intră în sistem și un sprijin financiar fără precedent pentru cei care decid să se angajeze în școli și grădinițe”, a declarat Dan Perciun.

 


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OdN
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