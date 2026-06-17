Prejudiciu de peste 1.000.000 de lei – poliția a mai înregistrat 15 cazuri de fraude telefonice

De către
OdN
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 În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 15 sesizări privind fraude telefonice. Dintre acestea, 9 cazuri s-au soldat cu pierderi materiale, iar prejudiciul total depășește 1 milion de lei.

 Două fraude au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte au avut loc anterior, fiind raportate ulterior de victime. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 350 de tentative de escrocherie, fapt ce demonstrează cât de importantă este informarea și reacția promptă în fața acestor infracțiuni.
  Tendințe constatate: Tot mai multe victime contractează credite pentru a transfera bani infractorilor; Persistă utilizarea curierilor și a încasatorilor pentru ridicarea banilor în numerar;  Se înregistrează o creștere a cazurilor de acces fraudulos la aplicațiile bancare mobile; Cele mai mari prejudicii sunt provocate de schemele combinate „̆ ̆ – ̆ ̦/”.
Fiți vigilenți!
Nu comunicați nimănui codurile sau parolele primite prin SMS.
Nu transmiteți bani și nu divulgați date personale la telefon.
Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și apelați .
Protejați-vă pe dumneavoastră și informați-i și pe cei apropiați despre aceste metode de fraudă. Informarea poate preveni pierderi semnificative.

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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