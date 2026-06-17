Trei suspecți au prejudiciat 31 de persoane cu 5.800.000 de lei / VIDEO

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OdN
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    Potrivit Inspectoratului General al Poliției, trei suspecți, cu vârstele de 26, 37 și 48 de ani, au fost plasați în arest preventiv  pentru escrocherie prin comercializarea fictivă a automobilelor și a tehnicii agricole.

Astfel, 31 de persoane au fost prejudiciate, în perioada 2025–2026, iar valoarea estimată a pierderilor se ridică la 5,8 milioane de lei. Cei trei au prejudiciat companii pe care le-ar fi folosit  pentru inducerea în eroare a potențialilor cumpărători.

După încasarea banilor, membrii grupului infracțional invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum: dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea efectuării unor plăți suplimentare. În cele din urmă, aceștia întrerupeau orice comunicare cu clienții, iar automobilele și tehnica agricolă nu mai ajungeau la destinatari.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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