Trei suspecți au prejudiciat 31 de persoane cu 5.800.000 de lei / VIDEO

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, trei suspecți, cu vârstele de 26, 37 și 48 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru escrocherie prin comercializarea fictivă a automobilelor și a tehnicii agricole.

Astfel, 31 de persoane au fost prejudiciate, în perioada 2025–2026, iar valoarea estimată a pierderilor se ridică la 5,8 milioane de lei. Cei trei au prejudiciat companii pe care le-ar fi folosit pentru inducerea în eroare a potențialilor cumpărători.

După încasarea banilor, membrii grupului infracțional invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum: dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea efectuării unor plăți suplimentare. În cele din urmă, aceștia întrerupeau orice comunicare cu clienții, iar automobilele și tehnica agricolă nu mai ajungeau la destinatari.

Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei.