Razie de monitorizare pe fluviul Nistru, pe sectoarele Soroca – Trifăuți – Vasilcău

De către
OdN
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Inspectorii de mediu din Soroca, în comun cu angajații Serviciului Poliției de Frontieră Soroca, au desfășurat o razie de monitorizare pe fluviul Nistru, pe sectoarele Soroca – Trifăuți – Vasilcău, informează ipm.gov.md

Acțiunea a fost realizată conform Graficului de serviciu al echipelor mobile mixte pentru lunile aprilie–iunie 2026 și a avut loc la finalul perioadei de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale. Scopul verificărilor a fost prevenirea și combaterea încălcărilor legislației de mediu și a regulilor de pescuit, precum și monitorizarea stării resurselor acvatice din zonă.

În urma controalelor efectuate, nu au fost depistate încălcări ale legislației de mediu.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului va continua acțiunile de monitorizare și control în colaborare cu instituțiile competente, pentru asigurarea protecției ecosistemelor acvatice și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

 


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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