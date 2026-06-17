De către

Inspectorii de mediu din Soroca, în comun cu angajații Serviciului Poliției de Frontieră Soroca, au desfășurat o razie de monitorizare pe fluviul Nistru, pe sectoarele Soroca – Trifăuți – Vasilcău, informează ipm.gov.md

Acțiunea a fost realizată conform Graficului de serviciu al echipelor mobile mixte pentru lunile aprilie–iunie 2026 și a avut loc la finalul perioadei de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale. Scopul verificărilor a fost prevenirea și combaterea încălcărilor legislației de mediu și a regulilor de pescuit, precum și monitorizarea stării resurselor acvatice din zonă.

În urma controalelor efectuate, nu au fost depistate încălcări ale legislației de mediu.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului va continua acțiunile de monitorizare și control în colaborare cu instituțiile competente, pentru asigurarea protecției ecosistemelor acvatice și utilizarea durabilă a resurselor naturale.