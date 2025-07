Recepție cu bucluc și bani publici ascunși: meșterii populari în soare, autoritățile la răcoare

O postare de pe Facebook de săptămâna trecută, a consilierei Inga Burlacu, a făcut vâlvă pe rețele sociale stârnind indignare printre unii soroceni, și reproșuri din partea conducerii raionului Soroca. Postarea se referă la Târgul Meșterilor Populari „La Nistru la Mărgioară”, ce a avut loc la 29 iunie 2025 în Soroca.

„O sărbătoare, două lumi.

Duminică, la Târgul Meșterilor Populari, oamenii s-au bucurat sincer — fără mese, fără fast.

În același timp, conducerea raionului petrecea la restaurant, pe bani publici: 20.000 de lei pentru o masă „selectă”.

❓De ce două evenimente? Unul pentru cetățeni, altul pentru „șefi”?

Ce-ar fi fost dacă acei bani se transformau în bucate pentru toată lumea?

Mie mi se pare o bătaie de joc.

Dar voi ce părere aveți?

✍️ Scrieți în comentarii. Tăcerea noastră îi hrănește, dar vocea noastră îi oprește” a scris pe pagina ei de Facebook consiliera raională.

În scurt timp postarea a adunat zeci de comentarii și 100 de distribuiri.

Fiindcă subiectul este unul de interes public, și nu este prima dată când aleșii își organizează mese mai deosebite, față de muritorii de rând, am încercat să aflăm mai multe detalii de la participanții la eveniment. Mai ales că, ținând cont că Târgul Meșterilor Populari „La Nistru la Mărgioară” este dedicat anume meșterilor, anume ei ar fi fost corect să fie eroii sărbătorii nu doar la paradă, în soare și la expoziție, ci și la recepție. Dar, altele sunt tradițiile autorităților.

Una dintre meșterițele din raionul Soroca apreciată pentru lucrările sale a acceptat să vorbească doar sub protecția anonimatului, ca să nu aibă probleme pe viitor cu cei de la conducerea raionului Soroca.

„Nouă, la Târgul Meșterilor Populari „La Nistru la Mărgioară”, ne-au dat o sticluță cu apă și câte o caserolă cu mâncare – era o bătută, niște roșii, mai era ceva, dar nu știu ce anume, eu nu am deschis caserola, am dat-o la o familie cu un copil. Acum ne-au dat caserola, dar mai înainte ne dădeau câte 20 de lei. Ce să faci cu ei, dacă nici pentru drum până în sat nu-ți ajunge, din acest motiv s-au revoltat mai demult și alte femei. Anul acesta conducerea raionului nici măcar nu a trecut pe la toți meșterii populari, chiar unii participanți s-au supărat, dar autoritățile s-au dus la restaurant. În alte raioane unde participăm este o cu totul abordare. Chiar la Drochia, care este lângă noi, ne-au dat o caserolă cu mâncare și un plic cu 200 de lei, nu 20 de lei ca la Soroca. La Regina Maria ne-au dat câte 500 de lei și au avut grijă să ne așeze o masă lungă ca să încăpem cu toți meșterii. Acolo am mâncat cât am vrut. Și la Căinarii Vechi ne-au hrănit ca lumea, dar te rog să nu menționezi numele meu”.

Meșterița Nina Manea de la Căinarii Vechi ne-a spus că din contra, este mulțumită de cum a fost organizat evenimentul și de atitudinea autorităților raionale față de ei. „Pe noi ne-au hrănit, ne-au dat apă și o caserolă. Anii trecuți ne dădeau plăcinte. Ansamblul nostru a primit 500 lei pentru participare. Am făcut vânzări și sunt mulțumită.”

Grigore Bucataru, șeful Secției Cultură și Turism Soroca ne-a spus că recepția nu a fost organizată de instituția pe care o conduce. Noi am distribuit câte o caserolă pentru meșteri, fiindcă ei nu-și pot lăsa obiectele fără supraveghere, ne-a spus acesta.

Am încercat să aflăm și opinia președintelui raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, dar el nu a dorit să răspundă la apelul nostru. Între timp, Consiliul raional Soroca a postat o nouă dezmințire, devenită deja tradițională. O publicăm mai jos, integral:

„N-ar fi rău să fie bine! Este deja cunoscut — de toată lumea, mai puțin de opoziție — că reprezentanții PAS, în cei doi ani de mandat în Consiliul Raional Soroca, s-au remarcat aproape exclusiv prin critici răutăcioase și lipsite de consistență. Ne plac și nouă comparațiile, mai ales când se aduc în discuție evenimente cu „rezonanță istorică”. Dacă tot s-a pomenit de Regina Maria de către autoare — eveniment despre care mulți am aflat abia după ce s-a desfășurat, — trebuie de menționat, că acolo a fost organizată o masă de recepție într-o localitate relativ mică, unde s-au cheltuit bani, iar la acea masă au participat doar „boierii galbeni”, fără niciun „muritor de rând”, numai că aici „autoarea” n-a scos în evidență evenimentul, de ce?, credcă tuturor vă este clar, unde este vorba de „ai noștri” nu se critică… Culmea e că nici conducerea raionului nu a fost invitată, lucru fără precedent în Soroca, cel puțin de la independență încoace, iar colectivele artistice a Secției Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca au fost prezente și le-au înfrumusețat evenimentul – așa cum este bine și frumos. Iar, legat de recepție: la orice eveniment de asemenea anvergură, conform protocolului și legislației în vigoare, este preconizată o masă de recepție. Așa a fost, este și va fi — indiferent cine se va afla la cârma raionului. În cadrul Târgului meșterilor populari „La Nistru la Mărgioară” a fost organizată o recepție a oaspeților la care au participat peste 35 de persoane și s-au cheltuit 9 485 lei, dar nu 20 mii lei cum indică autoarea în filmulețul său și duce în eroare comunitatea, folosind din nou minciuna. Poate autoarea filmulețului, ca contabilă la o instituție pentru tineret, ne comunică cum organizau ei recepțiile … și cât cheltuiau, dar și cum se utilizau spațiile instituției și de către cine …, unde Consiliul Raional Soroca a alocat timp de 5 ani căte 750 mii lei anual, dacă au uitat, le putem împrospăta memoria… A vorbi despre „două lumi” e simplu și prinde la public, dar manipularea și selectarea convenabilă a informațiilor nu face decât să divizeze și mai mult comunitatea. Ca recomandare sinceră pentru opoziția soroceană PAS: ar fi bine să revină la propriul program electoral și să propună inițiative concrete, care să îmbunătățească viața sorocenilor, dar nu cu manipulări ieftine.„ Ulterior cu o replică la dezmințire a venit deputatul PAS Ion Babici.

„Dezmințire sau dezlegare la „găluște”?

Este o vorbă din popor: „Nu dai explicații când știi că ai dreptate. Dai când simți că te-ai făcut de râs.”

Așa sună și „dezmințirea” publicată de Consiliul Raional Soroca – un text care nu convinge pe nimeni, dar încearcă să spele imaginea celor care au transformat administrația publică într-o cantină pentru favoriți. Așa-zisa justificare a cheltuielilor pentru o masă festivă între „nacialnici” e doar un nou episod de dispreț față de cetățeni.

Ironia face că în aceeași „dezmințire” se lansează atacuri la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA – o organizație care de ani buni muncește sincer pentru tineri, pentru comunitate, pentru Soroca. De ce? Pentru că nu suportă transparența. Pentru că le stă în gât faptul că DACIA a prezentat mereu rapoarte detaliate, a avut rezultate vizibile și reale.

Cât despre „centrul lor de tineret” – finanțat generos din bani publici, dar de care nu a auzit niciun tânăr – poate ar fi momentul să-l viziteze și chiar să întrebe dacă folosește cuiva. Cifrele nu mint, dar conducerea raionului Soroca preferă să le ignore.

În schimb, nu i-a dus capul să finalizeze nici cei 3 km de drum spre Vasilcău din fonduri europene. Acolo nu s-au organizat recepții, n-au fost „pâine și sare”, deci s-a ratat proiectul și au rambursat banii oferiți ca donație.

Și dacă tot vorbim de ipocrizie: președintele raionului, la „pupat găluște”, iar soția – la Moscova, la închinăciuni în fața lui Putin. Cam așa se scrie agenda „dezvoltării” în raionul Soroca în frunte cu socialiști.

Asta nu e dezmințire. E o confirmare. Și dacă e să folosim vorbele poporului: „Să nu te temi de cei care spun adevărul – teme-te de cei care se simt atacați de el.”

Apropos… Primăria comunei Regina Maria, a invitat public pe toți la Festivalul „Balul Gospodarilor” și acolo bucatele au ajuns la toți. Nu prea cred că nu ați văzut invitația, dar ați vrut închinăciuni personalizate. Vai de capul vostru.„

Apropo de transparență, consiliera Inga Burlacu a menționat că petrecerea la restaurant ar fi costat 20 mii lei, din banii noștri, ai contribuabililor. Consiliul raional Soroca în dezmințire a menționat că masa pentru 35 de persoane ar fi costat 9 485 lei.

În timpul documentării acestui articol, până a fi publicată dezmințirea autorităților, am dorit și noi să aflăm dacă nu-i prea mult 20 mii lei pentru o recepție cu oficialități și chef la restaurant, cu tot cu hore la răcoarea climatizoarelor, dar nu ca „prostimea” sub razele soarelui. Ca să verificăm suma am căutat în Registrul Actelor Locale dispoziția președintelui raionului Soroca cu devizul de cheltuieli. Dar surpriză, autoritățile raionale au ascuns suma planificată pentru balul șefilor. De ce oare au încălcat legea ca să ascundă cum au cheltuit niște bani publici? Este o întrebare la care încă așteptăm răspuns de la șefii ce se tem de întrebări incomode.