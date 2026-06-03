Podcast OBSERVATORUL cu Natalia Pădure: „Tinerii antreprenori soroceni, cu idei care pot schimba ceva, sunt așteptați în Social Impact Award” / VIDEO

De către
Victor Cobăsneanu
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Dacă ai între 15 și 30 de ani și te „macină” o idee (sau mai multe) cu impact social, acum ai oportunitatea de a te alătura Programului educațional și de incubare Social Impact Award. Totul este gratuit, aplicat, cu mentori reali și o comunitate în 29 de țări, inclusiv în Republica Moldova.

Din 2009, până în prezent, peste 75.000 de tineri au trecut prin Programul SIA la nivel global. Soroceanca Natalia Pădure, care este managerul Social Impact Award
în Republica Moldova, invitată la PODCAST-ul OBSERVATORUL, a precizat un
lucru foarte important – pentru a face parte din acest Program nu este
nevoie de experiență în antreprenoriat, nu ai nevoie de echipă formată,
nu ai nevoie de plan de business gata scris…
     Vizionare plăcută!

Vedeți AICI și alte Podcasturi OBSERVATORUL.


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Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
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