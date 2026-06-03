Podcast OBSERVATORUL cu Natalia Pădure: „Tinerii antreprenori soroceni, cu idei care pot schimba ceva, sunt așteptați în Social Impact Award” / VIDEO

Dacă ai între 15 și 30 de ani și te „macină” o idee (sau mai multe) cu impact social, acum ai oportunitatea de a te alătura Programului educațional și de incubare Social Impact Award. Totul este gratuit, aplicat, cu mentori reali și o comunitate în 29 de țări, inclusiv în Republica Moldova.

Din 2009, până în prezent, peste 75.000 de tineri au trecut prin Programul SIA la nivel global. Soroceanca Natalia Pădure, care este managerul Social Impact Award

în Republica Moldova, invitată la PODCAST-ul OBSERVATORUL, a precizat un

lucru foarte important – pentru a face parte din acest Program nu este

nevoie de experiență în antreprenoriat, nu ai nevoie de echipă formată,

nu ai nevoie de plan de business gata scris…

Vizionare plăcută!

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