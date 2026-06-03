Semnificația zilei de 3 iunie: Sfinții Constantin și Elena / VIDEO

Astăzi, 3 iunie, creștinii ortodocși marchează una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios – Sfinții Constantin și Elena . Aceștia sunt cinstiți pentru rolul lor decisiv în istoria creștinismului, fiind considerați cei care au contribuit la recunoașterea și libertatea religiei creștine.

Ziua este însoțită de rugăciuni, participarea la slujbe și păstrarea unor tradiții populare care, în multe comunități, au rămas vii până în prezent. Credincioșii acordă o atenție deosebită acestei sărbători, considerată un moment de liniște sufletească și reflecție.

Despre semnificația și valoarea păstrării obiceiurilor legate de marile sărbători religioase am discutat cu Victor Botnaru, directorul Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, care a evidențiat importanța continuității tradițiilor în comunitate.

Acesta a subliniat că astfel de sărbători nu reprezintă doar un moment religios, ci și o parte a identității culturale, transmisă din generație în generație.