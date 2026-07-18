Cum să scapi de transpirațiile nocturne. Care este cauza lor, ce probleme medicale pot indica

Transpirația este o parte normală a sistemului de răcire al corpului, ajutând la eliberarea căldurii și la menținerea temperaturii optime a corpului. Dar transpirațiile nocturne, adică trezirea regulată în timpul nopții, cu hainele de noapte îmbibate de sudoare, nu mai sunt atât de normale.
Ce poate cauza transpirațiile nocturne
Multe condiții și numeroși factori pot declanșa transpirațiile nocturne prin modificarea valorii de setare a temperaturii corpului, la care corpul încearcă să-și mențină temperatura centrală.
Unii factori declanșatori sunt inofensivi sau chiar legați de schimbări pozitive ale stilului de viață, de exemplu exercițiile fizic. Alte cauze ale transpirației din timpul nopții pot fi de altă natură, precum menopauza, infecția, boala sau medicamentele.
Oricine, indiferent de vârstă sau sex, poate experimenta acest fenomen. Dar femeile se confruntă cu transpirații nocturne mai des decât bărbații, în mare parte pentru că menopauza și modificarea nivelului hormonal asociat sunt o cauză principală.
Aproximativ 80% dintre femei experimentează bufeuri și/sau transpirații nocturne, după menopauză (când menstruația a încetat timp de 12 luni) și în timpul perimenopauzei (perioada ce precede menopauza).
Legătura cu prezența unor boli
În timp ce atât bufeurile, cât și transpirațiile nocturne produc o senzație de supraîncălzire, acestea sunt experiențe diferite asociate menopauzei. Bufeurile apar în timpul zilei, sunt episoade tranzitorii de încălzire și pot implica transpirație.
Transpirațiile nocturne apar noaptea și implică o perioadă intensă de transpirație. Se crede că modificarea nivelului de estrogen are un impact asupra nivelurilor de norepinefrină și serotonină, doi neurotransmițători care influențează reglarea temperaturii în hipotalamus.
Hormonii influențează, de asemenea, transpirația nocturnă la bărbați, în special la cei cu niveluri scăzute de testosteron, cunoscut sub numele de hipogonadism. Aproximativ 38% dintre bărbații cu vârsta de 45 de ani sau mai mult au un nivel scăzut de testosteron, dar poate afecta bărbații la orice vârstă, conform sciencealert.com.
De asemenea, când luptăm împotriva infecțiilor, temperatura corpului nostru crește adesea. Acest lucru poate stimula transpirația pentru a se răci și scădea temperatura corpului.
Anxietatea, cauză a unora dintre transpirațiile nocturne
Infecțiile minore, cum ar fi răceala obișnuită, pot provoca transpirații nocturne. Ele sunt, de asemenea, un simptom al infecțiilor grave, cum ar fi virusul imunodeficienței umane (HIV) și boli precum limfomul Hodgkin și non-Hodgkin. Cu toate acestea, transpirațiile nocturne sunt rareori singurul simptom prezent în acest tip de maladii.
Medicamentele, precum inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), corticosteroizii, substituția hormonilor tiroidieni și metadona, pot provoca, de asemenea, transpirațiile nocturne. Aceste medicamente afectează părți ale creierului și neurotransmițătorii care controlează și stimulează transpirația.
Consumul regulat de alcool (în special dependența de alcool) și consumul de droguri recreative pot crește, de asemenea, riscul de transpirații nocturne.
Transpirațiile nocturne sunt raportate frecvent și la persoanele cu anxietate. Stresul psihologic activează sistemul de luptă sau de zbor al corpului, eliberând neurotransmițători care cresc ritmul cardiac, respirația și tensiunea arterială.
Acest lucru face ca organismul să se încălzească, moment în care începe să transpire pentru a se răci și a ajunge la temperatura normală. Transpirațiile nocturne pot crește, de asemenea, anxietatea, provocând și mai multă transpirație care, la rândul său, duce la mai puțin somn și mai multă anxietate, ca într-un cerc vicios.
Dacă anxietatea provoacă transpirații nocturne și acest lucru provoacă stres, cel mai bine este să te ridici, să te miști și să te angajezi într-o rutină de calmare, de preferință într-o cameră întunecată sau slab luminată.
Ce soluții există
Dacă transpirațiile nocturne sunt regulate, supărătoare, interferează cu somnul sau sunt însoțite de simptome precum oboseala sau pierderea în greutate, discută cu un medic pentru a ajuta la determinarea cauzei. Doctorul ar putea sugera medicamente alternative față de cele pe care le iei deja sau își pot recomanda alte teste sau investigații.
Între timp, poți încerca următoarele idei pentru a evita transpirațiile nocturne:
1. Dormi într-o cameră răcoroasă și folosește un ventilator dacă este necesar;
2. Nu te îmbrăca exagerat de gros pentru somn. Poartă pijamale „respirabile” din bumbac sau in;
3. Alege o lenjerie de pat ușoară și nouă. Evită fibrele sintetice și așternuturile de flanel;
4. Ia în considerare folosirea unei saltele și a unei perne răcoritoare și evită-le pe cele care pot limita fluxul de aer, cum ar fi cele din spumă;
5. Evită alimentele picante, cofeina sau alcoolul înainte de culcare.