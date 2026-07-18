Cum să scapi de transpirațiile nocturne. Care este cauza lor, ce probleme medicale pot indica

Unii factori declanșatori sunt inofensivi sau chiar legați de schimbări pozitive ale stilului de viață, de exemplu exercițiile fizic. Alte cauze ale transpirației din timpul nopții pot fi de altă natură, precum menopauza, infecția, boala sau medicamentele.

Oricine, indiferent de vârstă sau sex, poate experimenta acest fenomen. Dar femeile se confruntă cu transpirații nocturne mai des decât bărbații, în mare parte pentru că menopauza și modificarea nivelului hormonal asociat sunt o cauză principală.

Aproximativ 80% dintre femei experimentează bufeuri și/sau transpirații nocturne, după menopauză (când menstruația a încetat timp de 12 luni) și în timpul perimenopauzei (perioada ce precede menopauza).

Legătura cu prezența unor boli

În timp ce atât bufeurile, cât și transpirațiile nocturne produc o senzație de supraîncălzire, acestea sunt experiențe diferite asociate menopauzei. Bufeurile apar în timpul zilei, sunt episoade tranzitorii de încălzire și pot implica transpirație.

Transpirațiile nocturne apar noaptea și implică o perioadă intensă de transpirație. Se crede că modificarea nivelului de estrogen are un impact asupra nivelurilor de norepinefrină și serotonină, doi neurotransmițători care influențează reglarea temperaturii în hipotalamus.