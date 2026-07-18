„Opiul săracului” – planta care calma durerile înainte să existe pastilele

Cu mult înainte ca medicamentele moderne să fie la îndemâna oricui, oamenii se bazau pe plante medicinale pentru a calma durerile și pentru a trata numeroase afecțiuni, informează realitatea.net. Printre cele mai cunoscute se număra lăptuca sălbatică, o plantă care și-a câștigat renumele datorită proprietăților sale calmante și care a fost supranumită, de-a lungul timpului, „opiul săracului”.

Folosită pe scară largă în Europa și America în secolul al XIX-lea, planta era apreciată ca o alternativă accesibilă pentru ameliorarea durerilor și a altor simptome. Chiar dacă între timp a fost înlocuită în mare măsură de tratamentele moderne, lăptuca sălbatică continuă să fie studiată pentru compușii săi naturali și pentru efectele pe care le poate avea asupra organismului.

O plantă folosită timp de generații

În trecut, lăptuca sălbatică era considerată un substitut al opiului, motiv pentru care a primit denumirea de „opiul săracului”. Popularitatea sa se datora atât costului redus, cât și disponibilității, fiind utilizată frecvent pentru calmarea durerilor și a unor simptome asociate diferitelor afecțiuni.

Planta era cunoscută și de populațiile native din America de Nord. Indienii Hopi, care trăiesc în statul Arizona, foloseau lăptuca sălbatică pentru inducerea unei stări ușoare de relaxare și euforie. În cultura lor, planta avea și o semnificație spirituală, fiind integrată în diferite ritualuri și ceremonii, tradiție transmisă din generație în generație.

De ce continuă să fie studiată

Deși utilizarea sa este astăzi mult mai redusă, lăptuca sălbatică nu a dispărut complet din fitoterapie. În Franța, planta este folosită în continuare ca sedativ ușor.

Studiile efectuate de cercetători francezi au arătat că aceasta conține alcaloizi și flavonoide, compuși cărora le sunt atribuite proprietăți antiinflamatoare și antispastice.

Proprietățile atribuite lăptucii sălbatice

Pe lângă efectele calmante, plantei îi sunt atribuite și proprietăți antibacteriene și antifungice, ceea ce a atras interesul cercetătorilor care caută alternative naturale la unele tratamente convenționale.

De asemenea, lăptuca sălbatică conține compuși cu efect antioxidant, iar unele cercetări au analizat și potențialul lor în domeniul oncologiei. Totuși, aceste studii sunt încă în desfășurare, iar rezultatele nu înseamnă că planta poate înlocui tratamentele medicale consacrate.

Un remediu tradițional care nu a fost uitat

Chiar dacă medicina modernă a redus considerabil utilizarea lăptucii sălbatice, planta continuă să ocupe un loc aparte în istoria remediilor naturiste. Interesul oamenilor de știință pentru compușii săi activi demonstrează că unele dintre plantele folosite de generațiile trecute rămân și astăzi în atenția cercetării, chiar dacă rolul lor este privit cu mult mai multă prudență decât în urmă cu un secol.