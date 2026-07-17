Pentru EFA noul campionat mâine mâine, 18 iulie, la Chirsova

De către
OdN
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  Vacanța fotbalistică pentru echipele din Liga a 2-a a luat sfârșit și mâine, 18 iulie, începe un nou campionat al Republicii Moldova, care se va desfășura după o nouă formulă – 16 echipe vor disputa 30 de etape, în urma cărora se va afla numele echipei care promovază în Liga 1.
   Reprezentanta raionului Soroca (unica, de altfel) începe campionatul în deplasare, la Chirsiva și speră la un stari care să ne dea speranțe. Vă reamintim că, printre cele 16 echipe înscrise în campionat, în afară de EFA mai sunt FC Steaua Nordului din Izvoare, FC Țarigrad și FC Speranța Drochia.

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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