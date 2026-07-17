Pentru EFA noul campionat mâine mâine, 18 iulie, la Chirsova

Vacanța fotbalistică pentru echipele din Liga a 2-a a luat sfârșit și mâine, 18 iulie, începe un nou campionat al Republicii Moldova, care se va desfășura după o nouă formulă – 16 echipe vor disputa 30 de etape, în urma cărora se va afla numele echipei care promovază în Liga 1.

Reprezentanta raionului Soroca (unica, de altfel) începe campionatul în deplasare, la Chirsiva și speră la un stari care să ne dea speranțe. Vă reamintim că, printre cele 16 echipe înscrise în campionat, în afară de EFA mai sunt FC Steaua Nordului din Izvoare, FC Țarigrad și FC Speranța Drochia.