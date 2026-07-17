Copilăria și lectura, unite prin dragostea unei bunici la Biblioteca Publică Ocolina

De către
OdN
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Biblioteca Publică Ocolina a fost gazda unei vizite speciale, care a demonstrat încă o dată că dragostea pentru lectură se transmite din generație în generație. O bunică și-a adus nepoțelele la bibliotecă, unde au petrecut timp împreună descoperind universul fascinant al cărților.

Cele trei au răsfoit volume potrivite vârstei copiilor, s-au jucat, au zâmbit și au explorat povești care le-au stârnit imaginația. La finalul vizitei, au ales mai multe cărți pe care le-au împrumutat pentru a continua lectura acasă.

„Când bunicii deschid ușa bibliotecii, deschid și o lume de povești pentru nepoți. Ne bucurăm nespus atunci când micii noștri utilizatori ne pășesc pragul curioși, dornici să descopere lucruri noi, cărți noi și universuri pline de imaginație”, a menționat Tatiana Purici, bibliotecara.

Biblioteca Publică Ocolina încurajează părinții și bunicii să le ofere copiilor cât mai multe ocazii de a descoperi bucuria lecturii, transformând fiecare vizită la bibliotecă într-o experiență educativă și într-o amintire de neuitat.


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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