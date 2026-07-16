Milioane de oameni aud un zgomot care nu există. Cercetătorii spun că tratamentele pentru tinitus încep, în sfârșit, să avanseze

Aproape unul din șapte adulți este afectat

Potrivit studiilor publicate în ultimii ani, aproximativ 14% dintre adulții din întreaga lume se confruntă cu diferite forme de tinitus. Pentru unii este doar o senzație ocazională, însă pentru alții zgomotul este permanent și poate afecta serios calitatea vieții.

Problema nu este una nouă, însă specialiștii spun că numărul cazurilor ar putea crește pe fondul expunerii tot mai frecvente la zgomote puternice. Căștile audio folosite la volum ridicat, concertele, traficul urban și mediile de lucru zgomotoase sunt printre factorii care pot contribui la apariția afecțiunii.

Tinitusul nu este considerat o boală în sine, ci mai degrabă un simptom care poate avea numeroase cauze. Printre acestea se numără pierderea auzului asociată înaintării în vârstă, traumatismele sonore, anumite afecțiuni neurologice sau efectele secundare ale unor medicamente.

De ce este atât de greu de tratat

Una dintre marile provocări este faptul că tinitusul nu poate fi măsurat direct, așa cum se întâmplă în cazul altor afecțiuni.

Sunetul este perceput doar de pacient, iar intensitatea lui poate varia considerabil de la o persoană la alta. În plus, mecanismele exacte care stau la baza apariției fenomenului nu sunt încă pe deplin înțelese.

Mulți cercetători cred că problema nu se află doar la nivelul urechii, ci și în modul în care creierul procesează informațiile auditive. Atunci când anumite semnale sonore lipsesc sau sunt afectate, creierul pare să compenseze prin generarea unor sunete care nu există în realitate.

Această complexitate explică și de ce nu există, în prezent, un tratament universal care să funcționeze pentru toți pacienții.