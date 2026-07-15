Lucrările de construcție a drumului național R7 „R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România” ar putea fi declarate de utilitate publică de interes național

Guvernul a decis instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a drumului național R7 „R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România” (sectorul de ocolire a orașului Drochia), transmite moldpres.md

Drumul public național R7 „R14–Drochia –Costești–frontiera cu România” are o importanță strategică, îndeplinind, pe lângă rolul de drum republican, și funcția de drum parte a rețelei transeuropene de transport TEN-T.

Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, a declarat la ședința Guvernului că lucrările de construcție a drumului de ocolire a orașului Drochia vor contribui la reducerea aglomerației urbane, la creșterea siguranței rutiere și la asigurarea continuității traficului prin intersecții mai sigure și fluxuri de circulație mai previzibile.

Comisia va analiza necesitatea declarării utilități publice a lucrărilor, astfel încât proiectul să poată avansa în conformitate cu planurilor stabilite.