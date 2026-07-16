O familie de moldoveni, implicată într-un accident grav în Grecia. Părinții și bebelușul de șașe luni au murit

De către
OdN
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 O familie de cetățeni ai Republicii Moldova a fost implicată într-un grav accident rutier produs miercuri seara în regiunea Halkidiki din Grecia, informează realitatea.md. În urma impactului dintre automobilul în care se aflau și o cisternă, mama, tatăl și bebelușul lor de șase luni și-au pierdut viața, iar fetița lor de șapte ani a fost grav rănită, relatează publicațiile elene Naftemporiki și Newsit.

Potrivit autorităților elene, accidentul s-a produs în jurul orei 18:20, pe drumul provincial Nea Moudania – Sithonia, în apropierea localității Metamorfosi. Din motive care urmează să fie stabilite, automobilul cu numere de înmatriculare din Republica Moldova, condus de un bărbat de 35 de ani, s-a ciocnit frontal cu o cisternă condusă de un șofer în vârstă de 44 de ani.
În urma impactului, femeia de 28 de ani și fiica sa de șase luni au murit pe loc. Tatăl, în vârstă de 35 de ani, a fost descarcerat de pompieri și transportat în stare critică la Spitalul General din Polygyros, însă a decedat câteva ore mai târziu, în ciuda eforturilor medicilor.

Cealaltă fiică a familiei, în vârstă de șapte ani, a fost transportată la același spital cu răni grave, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale, potrivit presei elene. Șoferul cisternei nu a fost rănit.

La intervenție au participat opt pompieri cu trei autospeciale, care au folosit echipamente speciale pentru descarcerarea victimelor. Poliția Rutieră din Polygyros a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.


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OdN
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