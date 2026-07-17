Reorganizare amplă la Soroca: ce se va întâmpla cu cele 11 centre de sănătate din satele raionului?

Unsprezece centre de sănătate din raionul Soroca ar urma să-și înceteze existența ca instituții juridice independente și să treacă sub administrarea a două centre mai mari. Schimbarea, propusă prin două proiecte de decizie ale Consiliului Raional Soroca, va schimba conducerea instituțiilor, raporturile de muncă ale angajaților, patrimoniul și gestionarea automobilelor.

Primul proiect prevede absorbția a zece instituții de către Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca. Este vorba despre centrele de sănătate din Bădiceni, Căinarii Vechi, Nimereuca „Veaceslav Gonța”, Parcani, Racovăț, Rudi „Ion Vasilachi”, Slobozia-Cremene, Vasilcău, Vădeni și Visoca. Separat, Centrul de Sănătate Cosăuți ar urma să fie absorbit de Centrul de Sănătate Soroca-Nouă „Ina Popescu”. În ambele cazuri, drepturile, obligațiile și patrimoniul instituțiilor absorbite vor trece la centrele care le preiau.

De ce sunt propuse fuziunile

Documentele invocă necesitatea optimizării activității instituțiilor de asistență medicală primară, creșterii accesului populației la servicii medicale de calitate și îmbunătățirii indicatorilor de sănătate.

Reorganizarea este propusă în contextul noilor norme aprobate de Ministerul Sănătății. Potrivit documentelor, o instituție de asistență medicală primară cu statut de persoană juridică trebuie să aibă pe listele medicilor de familie cel puțin 6.000 de persoane, minimum trei medici de familie și spații conforme normelor sanitar-igienice.

Centrele absorbante își vor păstra denumirile, adresele juridice și numerele de identificare. Instituțiile absorbite nu vor mai funcționa însă ca persoane juridice separate.

Ce se întâmplă cu angajații

Proiectele prevăd că salariații instituțiilor absorbite vor fi transferați la centrele care preiau activitatea, cu respectarea legislației muncii. Documentele lasă însă deschisă și posibilitatea disponibilizărilor. În cazul în care transferul unor angajați nu va fi posibil, concedierea acestora se va face conform legislației. Cheltuielile de disponibilizare vor fi acoperite din mijloacele financiare ale instituțiilor reorganizate.

Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, ar urma să fie împuternicit să preavizeze conducătorii instituțiilor despre modificarea raporturilor de muncă, începând cu 1 august 2026. Proiectele nu precizează câți angajați vor fi transferați, câte posturi ar putea fi reduse și dacă toate funcțiile ocupate în prezent se regăsesc în noile state de personal.

Pentru Centrul de Sănătate Soroca este propusă, începând cu 1 octombrie 2026, o structură de 354 de unități de personal. Instituția ar urma să deservească 72.593 de persoane înregistrate, conform situației de la sfârșitul anului 2025.

În cazul Centrului de Sănătate Soroca-Nouă „Ina Popescu”, documentele indică 10.495 de persoane înregistrate și un total de 37,75 unități de personal. Dintre acestea, șapte sunt prevăzute pentru medici, 21,25 pentru personalul medical mediu, 4,75 pentru personalul medical inferior, iar 3,75 pentru alte categorii de angajați.

Punctele medicale din sate apar în noile structuri

Fuziunea administrativă nu presupune, potrivit anexelor proiectelor, mutarea tuturor serviciilor medicale în municipiul Soroca. Centrul de Sănătate Cosăuți apare în noua structură ca Oficiu al Medicului de Familie. Sunt prevăzute în continuare și Oficiul de Sănătate Egoreni, precum și Oficiul de Sănătate Iorjnița.

Organigrama include medici de familie, săli de triaj, spații pentru proceduri și imunizări, precum și cabinete pentru examinări ginecologice. În structura extinsă a Centrului de Sănătate Soroca sunt prevăzute oficii medicale în localitățile vizate de reorganizare. În noile state de personal apar oficii ale medicilor de familie la Căinarii Vechi, Vasilcău, Vădeni, Bădiceni, Nimereuca, Racovăț, Slobozia-Cremene, Visoca și Rudi, precum și mai multe oficii de sănătate în satele deservite.

Din documente reiese că schimbarea vizează în primul rând concentrarea conducerii, contabilității și administrării patrimoniului. Serviciile medicale locale ar urma să fie prestate în continuare prin subdiviziunile instituțiilor absorbante. Odată cu fuziunea, bunurile, drepturile, obligațiile și datoriile instituțiilor absorbite vor fi transferate către cele două centre care le preiau.

Decizia finală aparține consilierilor raionali

Documentele analizate sunt proiecte de decizie și nu produc, deocamdată, efecte juridice. Pentru aplicarea reorganizării este necesar votul Consiliului Raional Soroca, acceptarea modificărilor de către Ministerul Sănătății și înregistrarea fuziunilor la Agenția Servicii Publice.

Dacă vor fi aprobate, proiectele vor produce una dintre cele mai ample restructurări ale asistenței medicale primare din raionul Soroca. Principala miză va fi ca centralizarea administrativă să nu reducă accesul locuitorilor din sate la medicul de familie și să nu provoace întreruperi în acordarea serviciilor medicale.