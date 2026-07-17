Curs valutar pentru vineri, 17 iulie: Euro și lira cresc, dolarul scade

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Banca Națională a Moldovei a stabilit cursul oficial de schimb pentru astăzi, vineri, 17 iulie 2026. Euro, lira sterlină și leul românesc s-au apreciat ușor, în timp ce dolarul american și hrivna ucraineană au scăzut.

Un euro este cotat la 20,0949 lei, cu 0,0053 lei mai mult decât în ziua precedentă.

Dolarul american valorează 17,5310 lei, fiind în scădere cu 0,0714 lei.

Lira sterlină înregistrează cea mai mare creștere dintre principalele valute și ajunge la 23,6756 lei, cu 0,0954 lei mai mult.

Leul românesc este cotat la 3,8340 lei, în creștere ușoară cu 0,0005 lei.

Hrivna ucraineană valorează 0,3928 lei, după o scădere de 0,0004 lei.

Cursul stabilit de BNM este unul oficial și poate fi diferit de ratele practicate de băncile comerciale și casele de schimb valutar.