Cetățenii pot urmări cum sunt cheltuiți banii publici pe un portal lansat de Ministerul Finanțelor

De către
Dorina Cioca
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Cetățenii pot urmări, în timp real, cum sunt cheltuiți banii publici de către autoritățile centrale și locale, prin intermediul Portalului executării bugetului, lansat în regim pilot de Ministerul Finanțelor. Platforma lansată oferă acces la informații privind executarea bugetului instituțiilor publice de toate nivelurile, transmite IPN.

Potrivit Ministerului Finanțelor, portalul prezintă datele bugetare într-un format interactiv și simplificat, pentru a facilita accesul publicului la informații despre utilizarea banilor publici. Platforma include date privind execuția bugetară a instituțiilor administrației publice centrale și locale, de la Președinție, Parlament și Guvern până la ministere, agenții, consilii raionale și primării.

Instituția precizează că portalul va fi dezvoltat treptat, inclusiv în baza sugestiilor utilizatorilor.

Potrivit autorităților, lansarea portalului contribuie la creșterea transparenței bugetare și la modernizarea administrației publice.


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Dorina Cioca
Dorina Cioca

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