Premieră medicală în România: Medicii au folosit o tehnologie care tratează doar țesutul bolnav al inimii, protejând zonele sănătoase

În premieră pentru România, medicii unui spital au realizat primele proceduri de ablație a fibrilației atriale prin câmp electric pulsat, o tehnologie inovatoare care permite tratarea precisă a aritmiei și protejarea țesutului cardiac sănătos. Spre deosebire cele clasice, metoda utilizează impulsuri electrice foarte scurte pentru a distruge doar celulele care provoacă tulburarea de ritm.

Echipa Laboratorului de Electrofiziologie din cadrul Secției de Cardiologie a Spitalului de Recuperare Clinică din Cluj-Napoca a realizat recent, în premieră națională, aceste intervenții, anunță G4Media.

În perioada următoare, vor fi efectuate pentru prima dată și alte proceduri intervenționale, explică directorul instituției, dr. Sanda Patrichi.

„Una dintre structurile cu impact și importanță majore asupra serviciilor medicale oferite de spitalul nostru este laboratorul de explorare electrofiziologică și structura de angiografie, precum și ablația focarelor ectopice care provoacă tulburări de ritm cardiac. Aceste proceduri de ablație se efectuează în unitatea noastră de foarte mult timp. Cu toate acestea, recent, foarte recent, am achiziționat un cateter special, de ultimă generație, care pune în aplicare acest sistem de ablație prin câmp electric pulsat”, a transmis dr. Sanda Patrichi.

Potrivit specialistei, este cea mai nouă terapie pentru procedurile de ablație în contextul fibrilației atriale, cu marele avantaj de a oferi o precizie extraordinară, acționând exclusiv asupra focarului care provoacă această tulburare de ritm, iar țesutul miocardic sănătos din jurul zonei vizate de intervenție rămâne intact.

În viitorul apropiat, medicii spun că vor efectua proceduri intervenționale care vor utiliza un alt sistem inovator ce folosește două tipuri de energie: câmpul electric pulsat și radiofrecvența, din nou cu același scop și cu aceeași eficiență, pentru a trata doar zona care provoacă tulburarea de ritm și a păstra țesutul sănătos în întregime.