Constantin Andriuță: „Suntem mulțumiți de recolta din acest an” / VIDEO

Recoltarea rapiței este în plină desfășurare în raionul Soroca, la Cooperativa de Producere „CVA Virocagro” din satul Șeptelici, lucrările de recoltare sunt aproape de final, iar administratorul gospodăriei, Constantin Andriuță, afirmă că producția de rapiță este mai bună decât cea de anul trecut. Cultura a trecut cu bine peste înghețurile din primăvară și s-a dezvoltat în condiții favorabile.

Agricultorul spune că obținerea unei recolte bune nu depinde doar de vreme, ci și de respectarea tuturor lucrărilor agricole la timpul potrivit. În același timp, au fost aplicate tratamente pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor.

Acesta își amintește că în anii foarte buni plantele ajungeau atât de înalte încât nu se vedea printre ele.

O parte din recolta obținută este deja contractată, însă restul va fi păstrat în așteptarea unui preț mai avantajos.

Chiar dacă recolta este una bună, costurile de producție au crescut considerabil în ultimii ani.

După încheierea recoltării, terenurile vor fi pregătite pentru următoarea cultură. Agricultorul atrage atenția și asupra importanței recoltării la momentul potrivit, deoarece rapița se poate scutura foarte ușor.

Cooperativa de Producere „CVA Virocagro” administrează în total aproximativ 300 de hectare de teren agricol, dintre care 30 de hectare sunt cultivate cu rapiță.