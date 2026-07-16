Șase personalități, propuse pentru titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Soroca

Șase personalități care s-au remarcat în educație, cultură, protecția mediului, viața spirituală și sport ar putea primi titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Soroca”. Proiectele de decizie urmează să fie examinate de Consiliul Municipal Soroca în luna iulie 2026. Printre persoanele nominalizate se numără Ludmila Samarin, Ana Bejan, Valentina Jamba, Ivan Vorotneac, Înaltpreasfințitul Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia, și fotbalistul Vitalie Damașcan.

Propunerile urmăresc să recunoască public contribuția celor șase personalități la dezvoltarea comunității și la promovarea imaginii municipiului Soroca în țară și peste hotare. Titlurile vor putea fi acordate doar dacă proiectele vor fi aprobate de consilierii municipali.

Ludmila Samarin, apreciată pentru contribuția la cultură și educație

Ludmila Samarin este propusă pentru această distincție la inițiativa consilierei municipale Ecaterina Kazmirciuc. Potrivit proiectului de decizie, titlul i-ar urma să-i fie conferit pentru merite deosebite, muncă ireproșabilă și contribuția semnificativă la dezvoltarea culturii, educației și vieții spirituale a societății.

Documentul evidențiază și implicarea sa în educarea tinerei generații, precum și în consolidarea prestigiului internațional al municipiului Soroca.

Ana Bejan, nominalizată pentru activitatea din învățământ

Ana Bejan este propusă pentru titlul de Cetățean de Onoare la inițiativa primarei municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi. Distincția ar urma să-i fie acordată pentru munca îndelungată și prodigioasă în domeniul învățământului, meritele deosebite în educarea tinerei generații și contribuția substanțială la viața social-culturală a municipiului.

Autorii proiectului menționează și implicarea Anei Bejan în promovarea activă a imaginii orașului. În nota informativă, inițiativa este prezentată drept o recunoaștere publică a excelenței profesionale și a devotamentului civic.

Valentina Jamba, recunoscută pentru protecția mediului

Valentina Jamba, președinta Asociației Obștești „Eco-Sor”, este propusă pentru titlu datorită activității sale civice și contribuției la protejarea mediului. Proiectul evidențiază implicarea sa în implementarea proiectelor ecologice de importanță comunitară și în promovarea municipiului Soroca la nivel național și internațional.

Nota informativă face referire la decenii de voluntariat, activism civic și activitate în domeniul protecției mediului. Autoritățile consideră că recunoașterea meritelor sale ar putea încuraja implicarea civică și ar oferi comunității un model de devotament.

Ivan Vorotneac, propus pentru promovarea culturii sorocene

Ivan Vorotneac ar putea primi titlul pentru meritele deosebite în promovarea imaginii culturale a municipiului Soroca. Proiectul de decizie indică faptul că inițiativa îi aparține directorului interimar al Instituției Publice Palatul de Cultură Soroca, Grigore Bucătaru.

Înaltpreasfințitul Ioan, apreciat pentru contribuția spirituală și socială

Înaltpreasfințitul Ioan, Arhiepiscop de Soroca și Drochia, este propus pentru titlul de Cetățean de Onoare la inițiativa primarei Lilia Pilipețchi. Distincția ar urma să-i fie acordată în semn de apreciere pentru contribuția substanțială la renașterea spirituală a comunității, conservarea patrimoniului cultural-religios și susținerea proiectelor sociale din regiune.

Prin această inițiativă, autoritățile își propun să promoveze valorile spirituale, culturale și morale și să evidențieze personalitățile care contribuie la dezvoltarea comunității.

Vitalie Damașcan, nominalizat pentru performanțele din fotbal

Fotbalistul Vitalie Damașcan, originar din municipiul Soroca, este propus pentru titlu la inițiativa lui Victor Său și a președintelui Asociației de Fotbal Regional Soroca, Ghilas Rodion. Proiectul invocă meritele sale deosebite în cariera de fotbalist și contribuția la promovarea imaginii municipiului Soroca pe arena sportivă națională și internațională.

În nota informativă, Vitalie Damașcan este prezentat drept un model pentru tânăra generație, care reprezintă cu demnitate localitatea natală în fotbalul de performanță.

Câte 1.000 de lei anual pentru fiecare titular

Toate cele șase proiecte prevăd acordarea unei stimulări financiare anuale de câte 1.000 de lei din bugetul municipiului Soroca. Prin cele șase nominalizări, autoritățile locale propun recunoașterea unor forme diferite de contribuție la viața municipiului: educarea noilor generații, dezvoltarea culturii, protecția mediului, păstrarea patrimoniului spiritual și performanța sportivă. Decizia finală le aparține consilierilor municipali.