O dronă a explodat în preajma unui sat de pe malul Nistrului: nu sunt victime

O dronă a explodat în această noapte după impactul cu solul și a provocat un incendiu la periferia localității Copanca, raionul Căușeni. Incidentul s-a produs după miezul nopții, iar autoritățile au intervenit de urgență pentru securizarea zonei. Din primele informații, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit informațiilor comunicate de Poliție, sesizarea a fost recepționată prin intermediul Serviciului de urgență 112 în jurul orei 01:03. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri, care au gestionat situația și au asigurat perimetrul.

Conform datelor preliminare, aparatul de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, a fost depistat la periferia localității Copanca, iar în momentul impactului cu solul acesta a explodat, declanșând un incendiu. În urma incidentului, nu au fost raportate victime.

Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.