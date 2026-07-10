Partidul Acțiune și Solidaritate are o propunere la funcție de premier – Vasile Tofan!

De către
OdN
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  În cadrul consultărilor cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate  îl va propune pe Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu, care a precizat că fracțiunea parlamentară va prezenta această candidatură la întâlnirea programată cu șefa statului.

Vasile Tofan este investitor Horizon Capital, un fond de investiții pentru start-upuri, cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, axat pe Ucraina și Moldova. A condus investițiile în Purcari, Glass Container Company și MAIB. Anterior, a lucrat în consultanță la Monitor Group și în dezvoltare corporativă la Philips, în Amsterdam. Are studii la Erasmus University Rotterdam și Harvard Business School.

Recent, Vasile Tofan a venit public cu un set de 12 direcții de reformă pe care le consideră necesare pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, acesta susține că țara are nevoie de schimbări profunde în economie, administrație publică și politici sociale, pentru a evita accentuarea problemelor existente. El afirma că viitorul lider al Republicii Moldova trebuie să combine trei calități esențiale: capacitatea de a uni societatea, abilitatea politică de a gestiona provocările și determinarea de a implementa reforme dificile.


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OdN
OdN
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