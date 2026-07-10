O nouă tentativă de fraudă: oamenii sunt manipulați să descarce EVO de pe un site fals

În mediul online este distribuit un link fals — evo.download-store.click/app.html — care afișează o pagină creată pentru a semăna cu Google Play și folosește denumirea EVO și numele Agenției de Guvernare Electronică, imagini și informații despre aplicație. Prin accesarea butonului de instalare, utilizatorilor li se propune descărcarea directă a unui fișier, care poate instala o aplicație malițioasă capabilă să colecteze date personale (precum nume, număr de telefon, email), date de autentificare (parole, coduri OTP), informații despre dispozitiv și, în unele cazuri, date bancare sau acces la aplicații financiare.

EVO se descarcă și se actualizează doar din magazinele oficiale App Store și Google Play.

Cetățenii sunt îndemnați să nu descarce și să nu instaleze aplicații din linkuri primite prin SMS, mesaje, rețele sociale, email sau alte surse necunoscute, chiar dacă pagina accesată folosește logo-uri, imagini și elemente vizuale care par oficiale.

Ce trebuie să verificați înainte de a descărca o aplicație

1. Înainte de a apăsa butonul „Descarcă” sau „Instalează”, verificați adresa paginii pe care vă aflați . Faptul că o pagină arată ca Google Play sau App Store nu înseamnă că aceasta aparține magazinului oficial de aplicații. Verificați întotdeauna domeniul site-ului și nu vă bazați doar pe logo, denumirea aplicației, imagini sau design. Paginile frauduloase pot copia foarte fidel aspectul platformelor cunoscute.

Înainte de a apăsa butonul „Descarcă” sau „Instalează”, verificați . Faptul că o pagină arată ca Google Play sau App Store nu înseamnă că aceasta aparține magazinului oficial de aplicații. Verificați întotdeauna și nu vă bazați doar pe logo, denumirea aplicației, imagini sau design. Paginile frauduloase pot copia foarte fidel aspectul platformelor cunoscute. 2. Nu instalați fișiere descărcate de pe site-uri sau din linkuri primite în mesaje. Pe dispozitivele Android, EVO trebuie instalată direct din Google Play.

Nu instalați fișiere descărcate de pe site-uri sau din linkuri primite în mesaje. Pe dispozitivele Android, 3. Verificați denumirea aplicației și dezvoltatorul acesteia înainte de instalare. Aplicația oficială EVO este publicată de Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova.

Verificați denumirea aplicației și dezvoltatorul acesteia înainte de instalare. Aplicația oficială a Republicii Moldova. 4. Nu acceptați solicitări de dezactivare a setărilor de securitate ale telefonului și nu permiteți instalarea aplicațiilor din surse necunoscute la indicația unor persoane sau pagini web. Dacă aveți dubii, nu continuați instalarea. Accesați direct evo.gov.md și utilizați linkurile oficiale către magazinele de aplicații.

Ce trebuie să faceți dacă ați instalat aplicația dintr-un link suspect

Dacă ați descărcat sau instalat un fișier de pe o pagină suspectă, nu introduceți date personale, parole, coduri OTP/SMS, date bancare sau alte informații sensibile.

Dezinstalați aplicația suspectă și sesizați imediat Poliția. Tentativele de fraudă și incidentele cibernetice pot fi raportate pe platforma oficială cybercrime.mai.gov.md.

Dacă ați transmis date bancare sau informații de autentificare, contactați imediat banca sau instituția vizată și urmați recomandările acesteia pentru securizarea conturilor.

AGE reamintește că identitatea vizuală, logo-urile, denumirile și imaginile platformelor guvernamentale pot fi copiate și utilizate de infractori pentru a crea pagini false. Verificați întotdeauna adresa paginii înainte de a accesa un link, de a descărca o aplicație sau de a introduce date personale.