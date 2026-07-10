Concert de suflet cu formația BandPamir, la Drochia

De către
OdN
-
0
24

Iubitorii de muzică sunt invitați să participe la un concert de suflet susținut de formația BandPamir, care va avea loc vineri, 10 iulie, în orașul Drochia. Evenimentul este organizat cu scopul de a oferi publicului o seară plină de emoție, lumină și voie bună, într-o atmosferă relaxantă și prietenoasă. Concertul va începe la ora 18:00 și se va desfășura la Cafeneaua BomBon, situată pe strada 31 August, lângă Stadionul Central din Drochia. Organizatorii îi îndeamnă pe toți cei care apreciază muzica live să fie prezenți și să se bucure de un program artistic special alături de formația BandPamir.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentO nouă tentativă de fraudă: oamenii sunt manipulați să descarce EVO de pe un site fals
Articolul următorLa Tabăra de odihnă „La Dumbravă” s-a tras cortina!
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.