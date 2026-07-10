Concert de suflet cu formația BandPamir, la Drochia

Iubitorii de muzică sunt invitați să participe la un concert de suflet susținut de formația BandPamir, care va avea loc vineri, 10 iulie, în orașul Drochia. Evenimentul este organizat cu scopul de a oferi publicului o seară plină de emoție, lumină și voie bună, într-o atmosferă relaxantă și prietenoasă. Concertul va începe la ora 18:00 și se va desfășura la Cafeneaua BomBon, situată pe strada 31 August, lângă Stadionul Central din Drochia. Organizatorii îi îndeamnă pe toți cei care apreciază muzica live să fie prezenți și să se bucure de un program artistic special alături de formația BandPamir.

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