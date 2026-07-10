La Florești va avea loc festivalul „Zilele Filmului Moldovenesc”

Locuitorii orașului și raionului Florești, precum și oaspeții din alte regiuni, sunt invitați la o adevărată sărbătoare a cinematografiei autohtone. În perioada 22–23 august 2026, la Casa de Cultură a orașului Florești se va desfășura festivalul „Zilele Filmului Moldovenesc în Florești”.

Evenimentul este organizat de Asociația ÎnFlorești, cu sprijinul Elveției, și își propune să aducă mai aproape de public filmele create de cineaștii moldoveni, dar și să creeze un spațiu pentru dialog între spectatori și echipele de creație.

Pe parcursul celor două zile de festival, începând cu ora 12:00, publicul va avea ocazia să vizioneze producții cinematografice moldovenești și să participe la discuții deschise cu autorii și membrii echipelor care au contribuit la realizarea filmelor.

În programul festivalului sunt incluse pelicule precum „Mario, Maria, Marinel”, „La pensie”, „Lost in Moldova”, dar și alte producții autohtone. Accesul la eveniment este gratuit.

Organizatorii invită toți iubitorii de film să participe la această experiență culturală dedicată promovării cinematografiei moldovenești. Programul complet și informațiile suplimentare pot fi găsite pe site-ul festivalului: infloresti-film.md.