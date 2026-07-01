„Pe meleagurile natale” – expoziție de pictură la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” / VIDEO

Arta inspirată din frumusețea naturii și din patrimoniul cultural a fost adusă mai aproape de publicul sorocean în cadrul expoziției de pictură „Pe meleagurile natale”, organizată astăzi la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca.

Evenimentul i-a reunit pe pictorul Ion Jabinschi, artistul plastic Mihai Șerbu și pe Alexandru Bulat, directorul Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din Cimișlia. Expoziția cuprinde lucrări realizate în special în aer liber, inspirate de peisaje și de frumusețea locurilor natale.

Pictorul Ion Jabinschi a explicat că majoritatea tablourilor sale sunt create direct în natură, într-un timp relativ scurt, pentru a surprinde autenticitatea momentului.

„Lucrările sunt făcute mai mult în aer liber și se execută în jur de două-trei ore. Pentru a face o lucrare ai nevoie de cunoașterea desenului, cunoașterea picturii, iar combinând toate acestea cu propria personalitate, apare compoziția”.

La rândul său, Mihai Șerbu a prezentat una dintre lucrările expuse, inspirată de o vizită la un muzeu din Maramureș. Tabloul ilustrează obiecte tradiționale specifice zonei și aduce în prim-plan figura țărăncii române, cea care l-a impresionat profund pe artist.

„Lucrarea este realizată în urma unei vizite la muzeul din Maramureș. Sunt reprezentate obiectele tradiționale care se regăsesc acolo. M-a impresionat în mod deosebit tema țărăncii române, deoarece ea a fost personajul central care a stat la baza formării muzeului”, a menționat pictorul.

Directorul Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din Cimișlia, Alexandru Bulat, a subliniat că expoziția face parte din colaborarea dintre instituțiile muzeale și artiști, menită să promoveze cultura și arta în diferite regiuni ale țării. „Continuăm colaborarea dintre parteneri și am venit la Soroca cu o parte dintre lucrările noastre”.

„Am privit această expoziție cu multă emoție. M-au cucerit culorile și felul în care pictorii au surprins frumusețea locului natal. Fiecare tablou m-a purtat înapoi în copilărie, mi-a amintit de locuri dragi și de momente frumoase trăite. Cred că această expoziție este mai mult decât o colecție de picturi – este o călătorie printre amintiri, în care fiecare vizitator poate regăsi o parte din propria poveste. Recunoștință și admirație maeștrilor care, prin talentul lor, au reușit să ne transmită aceste emoții”, a menționat Sofia Sîrbu, bibliotecar principal la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” Soroca.

Expoziția „Pe meleagurile natale” oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi peisaje, tradiții și fragmente de patrimoniu transpuse pe pânză, demonstrând încă o dată că natura și identitatea culturală rămân o sursă inepuizabilă de inspirație pentru artiști.